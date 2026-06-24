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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी

'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी

Priyanka Chaturvedi on Ketan Agarwal Murder: प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि केतन की हत्या की साजिश रचने वाली सिया को वह सजा मिले जिसकी वे हकदार है. उसके माता-पिता को भी सजा मिलनी चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे जिले में व्यापारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. 26 वर्षीय केतन की 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ किला ले जाकर खाई से धक्का दे दिया. सिया और चेतन ने खुद अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि केतन की हत्या पहले से प्लान की गई थी. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान आया है. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट कर केतन अग्रवाल कीकह मौत मामले में हैरानी जताई और कहा कि वह इस खबर के बारे में पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहीं. प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि केतन हत्याकांड के बारे में पढ़कर उनका मन बहुत परेशान है. वह उम्मीद करती हैं कि कानून का सख्ती से पालन होगा और सिया को वह सजा मिलेगी जिसकी वह हकदार है. 

'सिया गोयल के माता-पिता को भी मिले सजा'

इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे लिखा, "किसी का इतनी बुरी साजिश रचना और यह सोचना कि वह इससे बच जाएगी, बहुत घिनौनी बात है. उसके माता-पिता को भी सजा मिलनी चाहिए. पूरी संभावना है कि उन्हें अपनी बेटी के प्रेम-संबंध के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसकी अरेंज्ड मैरिज करवा दी."

मृतक केतन अग्रवाल के परिवार ने दावा किया है कि नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल ने उनके बेटे का रिश्ता सिया गोयल से करवाया था. ये सिया गोयल के बुआ और फूफा हैं और केतन के दूर के मामा-मामी लगते हैं. केतन के परिजनों का कहना है कि नरेंद्र और रेनू को सिया के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उसकी गारंटी लेकर यह रिश्ता करवाया था. 

फरवरी में हुई थी सगाई

जानकारी के लिए बता दें कि केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी के महीने में हुई  थी. नवंबर में राजस्थान के एक आलीशान महल में उनकी शादी होने वाली थी. शादी के लिए केतन ने 17 करोड़ रुपये का महल बुक किया था. शादी से पहले 'प्री-वेडिंग' शूट के लिए दोनों इंडोनेशिया जाने वाले थे लेकिन अचानक एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था जिसके चलते वह बाली नहीं जा सका. केतन के पिता का आरोप है कि सिया ने ही उसका पासपोर्ट छुपाया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए.

यह भी पढ़ें: सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 24 Jun 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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