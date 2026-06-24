'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी

महाराष्ट्र के पुणे जिले में व्यापारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. 26 वर्षीय केतन की 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ किला ले जाकर खाई से धक्का दे दिया. सिया और चेतन ने खुद अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि केतन की हत्या पहले से प्लान की गई थी. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान आया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट कर केतन अग्रवाल कीकह मौत मामले में हैरानी जताई और कहा कि वह इस खबर के बारे में पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहीं. प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि केतन हत्याकांड के बारे में पढ़कर उनका मन बहुत परेशान है. वह उम्मीद करती हैं कि कानून का सख्ती से पालन होगा और सिया को वह सजा मिलेगी जिसकी वह हकदार है.

I haven’t been able to not read enough about the tragic 26 year old Ketan Agarwal’s cold blooded murder by his 20 year old fiancé Siya Goyal and Chetan Chaudhary. I hope there is strictest application of law and she gets the punishment she truly deserves.

That for someone to… — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) June 24, 2026

'सिया गोयल के माता-पिता को भी मिले सजा'

इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे लिखा, "किसी का इतनी बुरी साजिश रचना और यह सोचना कि वह इससे बच जाएगी, बहुत घिनौनी बात है. उसके माता-पिता को भी सजा मिलनी चाहिए. पूरी संभावना है कि उन्हें अपनी बेटी के प्रेम-संबंध के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसकी अरेंज्ड मैरिज करवा दी."

मृतक केतन अग्रवाल के परिवार ने दावा किया है कि नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल ने उनके बेटे का रिश्ता सिया गोयल से करवाया था. ये सिया गोयल के बुआ और फूफा हैं और केतन के दूर के मामा-मामी लगते हैं. केतन के परिजनों का कहना है कि नरेंद्र और रेनू को सिया के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उसकी गारंटी लेकर यह रिश्ता करवाया था.

फरवरी में हुई थी सगाई

जानकारी के लिए बता दें कि केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी. नवंबर में राजस्थान के एक आलीशान महल में उनकी शादी होने वाली थी. शादी के लिए केतन ने 17 करोड़ रुपये का महल बुक किया था. शादी से पहले 'प्री-वेडिंग' शूट के लिए दोनों इंडोनेशिया जाने वाले थे लेकिन अचानक एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था जिसके चलते वह बाली नहीं जा सका. केतन के पिता का आरोप है कि सिया ने ही उसका पासपोर्ट छुपाया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए.

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