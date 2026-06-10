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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस में TMC के विलय की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वापस साथ आती है तो...'

कांग्रेस में TMC के विलय की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वापस साथ आती है तो...'

TMC Merger in Congress Speculations: कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी पार्टी को आप नकार नहीं सकते.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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ममता बनर्जी की टीएमसी के कांग्रेस में विलय की अटकलें हैं. इस पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में प्रतिक्रिया दी. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी खत्म नहीं होती. उनका वक्त खराब हो सकता है. किसी भी पार्टी को आप नकार नहीं सकते है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "ममता दीदी 15 साल बंगाल में थीं. आज भी बड़ी नेता हैं. INDIA ब्लॉक की सहयोगी हैं. TMC कांग्रेस से निकलकर बनी थी, वापस साथ आती है तो आगे फ़ायदा मिलेगा. स्थानीय पार्टियां को कांग्रेस मजबूती दे और अगर जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां हम मजबूती से लड़ेंगे."

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सूत्रों की मानें तो कांग्रेस ने टीएमसी को विलय करने का ऑफर दिया है. सूत्रों ने यहां तक दावा किया कि विलय की बात आगे बढ़ गई है. ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने की शर्त रखी गई है. ये शर्त उनके भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के सामने रखी है. सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाने की मांग की गई है. 

(खबर अपडेट होगी...)

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 10 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
TMC Priyanka Chaturvedi MAMATA BANERJEE
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