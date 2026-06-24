'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
Lucknow Fire Case: लखनऊ अग्निकांड फंसे भुवन श्रीवास्ताव ने पाइप के सहारे उतरकर अपनी जान बचाई, हालांकि उनके कई साथी आग में फंस गए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई.
लखनऊ के अलीगंज कोचिंग में हुए अग्निकांड प्रकरण में जो 7 लोग खिड़की के जरिए बाहर आए थे, उनमें से एक युवक का नाम भुवन श्रीवास्तव भी है. लेकिन कई लोगों की क़िस्मत उनके जितनी अच्छी नहीं थी. उसके कई साथी आग लपटों से नहीं निकल पाए. भुवन ने रोते हुए कहा कि हादसे में जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलनी चाहिए.
भुवन श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी वो ख़ुद भी वहां मौजूद था. ये आग बिल्डिंग में तल रही पेट शॉप में लगी थी, जिसके बाद तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और चारों तरफ धुआं भर गया. जिसके बाद सब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. वो पाइप के सहारे नीचे उतरा था. लेकिन, उसके साथी वहीं फंसे रह गए.
पाइप के सहारे उतरे थे भुवन श्रीवास्तव
कोचिंग सेंटर में जब आग लगी, उस मंजर को याद करते हुए अब भी भुवन का मन सिहर उठता है. भुवन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. उन्होंने रोते हुए कहा कि "मैं 22 तारीख़ को जो आग लगी थी, उसमें से मैं बच गया मेरी टीम के 15-16 लोग मर गए. नीचे पेट शॉप पर आग लगी थी. हम लोगों को कोई बचाने नहीं आया था, हम पाइप के सहारे उतरे."
सरकार से 1-1 करोड़ की मदद की माँग
भुवन ने हाथ जोड़ते हुए अपील करते हुए कहा कि "मेरी सरकार से सिर्फ एक ही दरकार है जितने लोग मर गए, उनके माता-पिता को एक-एक करोड़ रुपये दे दें प्लीज़, सब 20-22 साल के थे. वो तो वापस नहीं आएंगे. लेकिन, प्लीज़ उनको एक-एक करोड़ देकर मदद कर दीजिए."
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वहीं दूसरी तरफ लखनऊ अग्निकांड के बाद विकास प्राधिकरण भी फुल एक्शन मोड हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में जोनवार सात विशेष टीमों का गठन किया गया है जो अवैध तरीके से नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं उनकी जाँच करेगी. एलडीए आज भी लखनऊ में अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में जांच कर रहा है, इनमें से कुछ संस्थानों सील भी किया जा सकता है.
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