‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान

आयरलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ पहुंचने के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं. बिहार से आने वाले इस युवा बल्लेबाज को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम में जगह मिली है. माना जा रहा है कि इस दौरे पर डेब्यू करते ही वह 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव, जो सचिन तेंदुलकर के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, ने वैभव की प्रतिभा की खुलकर सराहना की. हालांकि उनका मानना है कि अभी इस युवा बल्लेबाज के करियर को लेकर अंतिम राय बनाना जल्दबाजी होगी.

कपिल देव ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा, 'वैभव अभी बहुत युवा हैं. लेकिन हां, वह एक विशेष प्रतिभा हैं और बस. वह 16 साल का बच्चा है और उसके पास अभी सिर्फ क्रिकेट है. जब वह 20-22 साल का होगा, तब हम उसका मूल्यांकन करेंगे. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी प्रतिभा असाधारण है. वह 16 साल की उम्र के सचिन जैसा है, लेकिन क्या वह उतना लंबा खेल पाएगा? उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है.'

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनकर नया इतिहास रचा था. इसके बाद अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में उन्होंने रिकॉर्ड 175 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं आईपीएल के इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 पारियों में 237.30 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

इस युवा बल्लेबाज ने एक आईपीएल सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया. साथ ही वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट के संस्करण में 500 पावरप्ले रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने. शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP), इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड और ऑरेंज कैप भी मिली.

यह भी पढ़ें- Women T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए

हाल ही में श्रीलंका में आयोजित ए ट्राई सीरीज के दौरान श्रीलंका ए के खिलाफ 94 रन की पारी खेलते हुए वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था. इसके साथ ही उन्होंने 50 ओवर के मुकाबलों में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. जब कपिल देव से वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई खास संदेश देने को कहा गया तो उन्होंने पूरी भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं. कपिल देव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा. सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरी भारतीय टीम और हर खिलाड़ी को. और वह भी उसी टीम का हिस्सा है.'

यह भी पढ़ें- IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू

मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए. अपने अनुभव को साझा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'शब्द इस भावना को बयां नहीं कर सकते. जिस दिन से मैंने बल्ला उठाया और अभ्यास के लिए मैदान पर जाना शुरू किया, उसी दिन से यह सपना देखा था. अब वह सपना पूरा हो गया है. उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज पूरा हुआ है. मैं सच में इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता.'