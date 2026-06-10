'बंगाल में भी लागू किया जा रहा महाराष्ट्र वॉशिंग मशीन मॉडल', उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल में जारी सियासी उठापटक को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी पर निशाना साधा है. साथ ही आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला 'वॉशिंग मशीन मॉडल' लागू कर दिया गया है.

शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र 'सामना' में संपादकीय के जरिए आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग और यहां तक कि न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक दल-बदल को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है.

'पैटर्न वही किरदार बदले'

संपादकीय में कहा गया, "महाराष्ट्र जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां हाल ही के विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक बड़े हिस्से के विधायक बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं. इसमें आरोप लगाया गया कि यह वही राजनीतिक पैटर्न है, बस किरदार बदल गए हैं."

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'बंगाल में लागू हो रहा महाराष्ट्र वॉशिंग मशीन मॉडल'

संपादकीय में आगे कहा गया, "महाराष्ट्र का वॉशिंग मशीन मॉडल अब पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है, जहां टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को इसमें डाला जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सरकार को भ्रष्ट और अवैध प्रवासियों का समर्थक बताया था, लेकिन चुनाव के बाद वही नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं."

'TMC नेताओं को तोड़ने के लिए धमकी'

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा, "टीएमसी नेताओं को तोड़ने के लिए धमकी, धन और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. संपादकीय में यह भी कहा गया कि बीजेपी की राजनीति केवल सत्ता हासिल करने पर केंद्रित है और भ्रष्टाचार के आरोपियों के बीजेपी में शामिल होते ही उनके खिलाफ जांच धीमी पड़ जाती है."

'ईमानदार नेतृत्व के लिए अवसर मिलेगा'

पार्टी ने कहा कि अवसरवादी नेताओं के पार्टी छोड़ने से देश को नए और ईमानदार नेतृत्व के लिए अवसर मिलेगा. अंत में कहा गया कि देश एक बार फिर नए आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ेगा.

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