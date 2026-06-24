हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?

BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?

ईरान-इजरायल संघर्ष के बाद यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है, जानिए क्यों बढ़ी इसकी वैश्विक मांग.

Written By : नीरज राजपूत |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान जंग अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि यूएई और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. दुनिया की चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में शुमार ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एक-दो नहीं बल्कि पूरे 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए थे. ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है. यूएई समेत पश्चिम एशिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. 

मिडिल ईस्ट में हालिया संघर्ष के दौरान ईरान की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्लस्टर मिसाइलों ने इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, कतर और इराक तक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का असर देखा गया. अमेरिका की पैट्रियाट और THAAD जैसी रक्षा प्रणालियां भी कई मौकों पर इन हमलों को रोकने में संघर्ष करती नजर आईं.

यह भी पढ़ें : Bengal Mid Day Meal: मिड डे मील से अंडे हटाएगी बंगाल सरकार? भड़की TMC बोली- 'मछली पर तमाशे के बाद अब शाकाहारी...'

यूएई की तैयारी

ईरान से बढ़ते खतरे के बीच यूएई अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने में जुट गया है. इसी क्रम में उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में रुचि दिखाई है. भारत और यूएई के बीच हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग भी तेजी से बढ़ा है.

ऑपरेशन सिंदूर प्रभाव

ब्रह्मोस की बढ़ती मांग की एक बड़ी वजह उसका युद्ध में साबित प्रदर्शन है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था. दावा किया गया कि चीन निर्मित HQ-9 और HQ-16 जैसी एयर डिफेंस प्रणालियां ब्रह्मोस को न तो रोक सकीं और न ही समय रहते उसका पता लगा सकीं.

वियतनाम भी इच्छुक

फिलीपींस के बाद अब वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के तटीय संस्करण की खरीद को लेकर आगे बढ़ रहा है. यह संस्करण समुद्र तट से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम है. यूएई की लंबी समुद्री सीमा और तटीय तेल प्रतिष्ठानों को देखते हुए माना जा रहा है कि उसकी दिलचस्पी भी इसी संस्करण में हो सकती है. वर्ष 2022 में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की पांच बैटरियां खरीदी थीं और उनकी आपूर्ति भी हो चुकी है.

रूस की दिलचस्पी

रिपोर्टों के अनुसार, रूस भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहा है.  ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते वह भारत से ब्रह्मोस लेने पर विचार कर सकता है.

इजरायल पर नजर

इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल आमिर बरम (सेवानिवृत्त) ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. बैठक में भारत-इजरायल रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. इस दौरान राजनाथ सिंह के कार्यालय में रखे ब्रह्मोस और पिनाका के मॉडल ने भी ध्यान आकर्षित किया. इसके अगले दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कही. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में इजरायल भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा सकता है.

यह भी पढ़ें : पार्टी छोड़ BJP में जाने वाले नेताओं की कांग्रेस में होगी वापसी? जयराम रमेश ने कर दिया खुलासा

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
BrahMos Missile ISRAEL OPERATION SINDOOR IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
इंडिया
'कितने राफेल गिरे...' ये बयान राहुल गांधी की गले की फांस बना! ताजा रिपोर्ट पर BJP बोली- 'देश से माफी मांगें वो'
'कितने राफेल गिरे...' ये बयान राहुल गांधी की गले की फांस बना! ताजा रिपोर्ट पर BJP बोली- 'देश से माफी मांगें वो'
इंडिया
'अदालत में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता', बोला सुप्रीम कोर्ट
'अदालत में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता', बोला सुप्रीम कोर्ट
इंडिया
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
बिहार
Bihar Bharat Tiwari Case Live: भरत तिवारी के गांव में महापंचायत, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पहुंचे, भारी भीड़ उमड़ी
भरत तिवारी के गांव में महापंचायत, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पहुंचे, भारी भीड़ उमड़ी
इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
क्रिकेट
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना
'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना
ABP NEWS
पुलिस एक अपराधी को हाथगाड़ी पर बिठाकर थाने ले आई! इसका वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस एक अपराधी को हाथगाड़ी पर बिठाकर थाने ले आई! इसका वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
क्या स्पीकर ओम बिरला अलका याग्निक की आवाज़ के प्रशंसक हैं?
क्या स्पीकर ओम बिरला अलका याग्निक की आवाज़ के प्रशंसक हैं?
ABP NEWS
अलीगढ़ के सांसद की महिलाओं के बारे में की गई टिप्पणी वायरल हो रही है।
अलीगढ़ के सांसद की महिलाओं के बारे में की गई टिप्पणी वायरल हो रही है।
ABP NEWS
बच्चों की जान जोखिम में! एक्सकेवेटर के बकेट को झूले में बदला गया।
बच्चों की जान जोखिम में! एक्सकेवेटर के बकेट को झूले में बदला गया।
ABP NEWS
किन्नौर के चोलिंग में लोहे का पुल गिरने का लाइव वीडियो।
किन्नौर के चोलिंग में लोहे का पुल गिरने का लाइव वीडियो।
Embed widget