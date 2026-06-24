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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?

ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?

Crop Damage Compensation: भारी बारिश या बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर सरकार सिंचित क्षेत्र के लिए इतने रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देती है. लेकिन कम से कम 33% नुकसान होने पर ही यह राहत राशि मिलेगी.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Crop Damage Compensation: भारी बारिश या बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर सरकार सिंचित क्षेत्र के लिए इतने रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देती है. लेकिन कम से कम 33% नुकसान होने पर ही यह राहत राशि मिलेगी.

मौसम का मिजाज इतना बदल चुका है कि कभी भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. ऐसी संकट की घड़ी में सरकार ने किसानों को मदद देने के लिए मुआवजे की राशि को काफी बढ़ा दिया है जिससे हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.

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अब अगर ज्यादा बारिश या बाढ़ की वजह से आपकी फसल खराब होती है. तो अलग-अलग राज्यों की सरकारों की इस पर अलग-अलग नीतियां हैं. राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसानों को इसमें भारी राहत मिलने वाली है.
अब अगर ज्यादा बारिश या बाढ़ की वजह से आपकी फसल खराब होती है. तो अलग-अलग राज्यों की सरकारों की इस पर अलग-अलग नीतियां हैं. राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसानों को इसमें भारी राहत मिलने वाली है.
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राजस्थान सरकार की कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना के तहत सिंचित क्षेत्र यानी जहां सिंचाई की पक्की व्यवस्था है वहां फसल नुकसान पर 22500 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा तय किया गया है. राजस्थान में एक हेक्टेयर में तकरीबन 4 बीघा यानी प्रति बीघा किसानों को 5625 रुपये के आसपास मुआवजा मिलेगा.
राजस्थान सरकार की कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना के तहत सिंचित क्षेत्र यानी जहां सिंचाई की पक्की व्यवस्था है वहां फसल नुकसान पर 22500 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा तय किया गया है. राजस्थान में एक हेक्टेयर में तकरीबन 4 बीघा यानी प्रति बीघा किसानों को 5625 रुपये के आसपास मुआवजा मिलेगा.
Published at : 24 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Compensation Crop Damage Fasal Bima

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