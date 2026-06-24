ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?

राजस्थान सरकार की कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना के तहत सिंचित क्षेत्र यानी जहां सिंचाई की पक्की व्यवस्था है वहां फसल नुकसान पर 22500 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा तय किया गया है. राजस्थान में एक हेक्टेयर में तकरीबन 4 बीघा यानी प्रति बीघा किसानों को 5625 रुपये के आसपास मुआवजा मिलेगा.