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ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
Crop Damage Compensation: भारी बारिश या बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर सरकार सिंचित क्षेत्र के लिए इतने रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देती है. लेकिन कम से कम 33% नुकसान होने पर ही यह राहत राशि मिलेगी.
मौसम का मिजाज इतना बदल चुका है कि कभी भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. ऐसी संकट की घड़ी में सरकार ने किसानों को मदद देने के लिए मुआवजे की राशि को काफी बढ़ा दिया है जिससे हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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