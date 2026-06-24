Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राणे ने समान नागरिक संहिता (UCC) के समर्थन पर जोर दिया.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मंगलवार (23 जून) को शिवसेना (यूबीटी) के छ: सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सांसदों के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना है. राणे की प्रतिक्रिया शिवसेना (यूबीटी) के छ: सांसदों के शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने के एक दिन बाद आई है.

हाल ही में शिंदे गुट में शामिल होने वाले नेताओं में संजय उत्तमराव देशमुख, संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर का नाम शामिल है.

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'उद्धव ठाकरे 'उद्धव खान' बन गए हैं'

राणे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "उन्हें एहसास हो गया कि उद्धव ठाकरे 'उद्धव खान' बन गए हैं. इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपनाने का फैसला किया." बता दें कि इन सांसदों के पार्टी छोड़कर जाने से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इससे 'असली शिवसेना' के उनके नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है. पहले ही शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता रहा है और अब इस तरह उद्धव के गुट में टूट शिंदे गुट के नैरेटिव के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है.

UCC का किया समर्थन, कहा- लागू तो होगा

बीजेपी नेता नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का भी पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने कहा, "जो लोग हमारे संविधान का पालन करते हैं, वही संविधान जिसमें UCC का उल्लेख है, वो भला UCC का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर आप संविधान को मानते हैं, तो आप उस पर आपत्ति कैसे जता सकते हैं? अगर आप शरिया कानून चाहते हैं तो आपको ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां ये लागू है क्योंकि ये शरिया कानून हमारे देश में लागू नहीं है. हमारे संविधान में जो भी लिखा गया है उसे तो लागू किया जाएगा." बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज है और उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने तो इसे लागू भी कर दिया है.

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