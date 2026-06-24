हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'

उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'

Maharashtra Politics: नितेश राणे ने कहा है कि सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना है. उनकी प्रतिक्रिया उबाठा के छ: सांसदों के शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने के एक दिन बाद आई है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 24 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राणे ने समान नागरिक संहिता (UCC) के समर्थन पर जोर दिया.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मंगलवार (23 जून) को शिवसेना (यूबीटी) के छ: सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सांसदों के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना है. राणे की प्रतिक्रिया शिवसेना (यूबीटी) के छ: सांसदों के शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने के एक दिन बाद आई है. 

हाल ही में शिंदे गुट में शामिल होने वाले नेताओं में संजय उत्तमराव देशमुख, संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर का नाम शामिल है. 

बागी सांसदों पर संजय राउत ने पोस्ट कर साधा निशाना, कहा- लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ

'उद्धव ठाकरे 'उद्धव खान' बन गए हैं'

राणे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "उन्हें एहसास हो गया कि उद्धव ठाकरे 'उद्धव खान' बन गए हैं. इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपनाने का फैसला किया." बता दें कि इन सांसदों के पार्टी छोड़कर जाने से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इससे 'असली शिवसेना' के उनके नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है. पहले ही शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता रहा है और अब इस तरह उद्धव के गुट में टूट शिंदे गुट के नैरेटिव के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. 

UCC का किया समर्थन, कहा- लागू तो होगा

बीजेपी नेता नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का भी पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने कहा, "जो लोग हमारे संविधान का पालन करते हैं, वही संविधान जिसमें UCC का उल्लेख है,  वो भला UCC का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर आप संविधान को मानते हैं, तो आप उस पर आपत्ति कैसे जता सकते हैं? अगर आप शरिया कानून चाहते हैं तो आपको ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां ये लागू है क्योंकि ये शरिया कानून हमारे देश में लागू नहीं है. हमारे संविधान में जो भी लिखा गया है उसे तो लागू किया जाएगा." बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज है और उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने तो इसे लागू भी कर दिया है.

वो 6 सांसद जिन्होंने दिल्ली जाकर बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, जानें कैसे बढ़ने वाली है UBT की मुश्किलें

 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA SHIVSENA UBT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'
उद्धव गुट के 6 सासंदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर नितेश राणे बोले- 'सभी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना'
महाराष्ट्र
'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी
'सिया को वह सजा मिले जिसकी...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर चौंकी प्रियंका चतुर्वेदी
महाराष्ट्र
सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच
सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ी वारदात, गेट बंद करने पर बढ़ा विवाद, शख्स की चाकू घोपकर हत्या
मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ी वारदात, गेट बंद करने पर बढ़ा विवाद, शख्स की चाकू घोपकर हत्या
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
Embed widget