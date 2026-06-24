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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीAvatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

Avatar Fire and Ash OTT Release: जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसकी पूरी डिटेल्स यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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दुनिया भर के सिनेमाघरों में शानदार सफलता के बाद,  'अवतार फायर एंड ऐश' अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसी के साथ जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर साइंस-फिक्शन फ्रेंचाइजी की यह तीसरी फिल्म दर्शकों को एक बार फिर शानदार विज़ुअल्स वाले एडवेंचर के लिए पेंडोरा ले जाती है. चलिए यहां जानते हैं  'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर  कहां देख सकते हैं.

 'अवतार फायर एंड ऐश' हुई ओटीटी पर रिलीज
जेम्स कैमरून की फिल्म  'अवतार फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वहीं जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे उन्हें अब इसे घर बैठे आराम से ओटीटी पर देखने का मौका मिलेगा. बता दें कि ये फिल्म 24 जून, 2026 से यानी आज से ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अपनी रिलीज के दिन रात 12 बजे से स्ट्रीम के लिए अवेलेबल होगी. यह फिल्म कई भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिनमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं.

लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले जेम्स कैमरून और जॉन लैंडौ द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फ़िल्म ट्रॉमा, दुख, सर्वाइवल और पारिवारिक रिश्तों की मजबूती जैसी थीम पर बेस्ड है.

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 'अवतार फायर एंड ऐश' की क्या है कहानी?
 'अवतार फायर एंड ऐश' जेम्स कैमरून की 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' का सीक्वल है और इसमें जेक सली, नेतिरी और उनके परिवार की कहानी आगे दिखाया गया है. कहानी जेक सली और नेतिरी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेंडोरा पर अपने बच्चों के साथ शांति से रहने की कोशिश कर रहे हैं.  हालांकि, उनकी ज़िंदगी में तब फिर से उथल-पुथल मच जाती है जब इंसानों द्वारा चलाई जा रही 'रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन'  वापस आती है और एक नया खतरा पैदा करती है. इसी समय, सली परिवार का सामना 'ऐश पीपल' नाम के एक नए ना'वी कबीले से होता है. इसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अपनी पिछली फिल्मों की तरह ही, 'अवतार फ़ायर एंड ऐश' भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दुनिया भर में अपनी रिलीज के दौरान लगभग $1.49 बिलियन की कमाई की, जिससे यह पिछले साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई. भारत में, फिल्म ने कथित तौर पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.

ये भी पढ़ें:-Peddi OTT Release: 400 करोड़ कमाने वाली राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? यहां जानें

Published at : 24 Jun 2026 02:39 PM (IST)
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James Cameron Avatar Fire And Ash
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