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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच

सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला गुनाह! खोले केतन की हत्या के राज, पुलिस ने abp को बताया पूरा सच

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के किले में केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. अब उसकी मंगेतर सिया ने गुनाह कबूलते हुए खुलासा किया है कि अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसने केतन को मरवा दिया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 02:21 PM (IST)
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पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की मौत मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. केतन की हत्या का आरोप उसकी मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन चौधरी पर लगा है. इस मामले में आरोपी सिया और चेतन ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है. दरअसल, लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और मामले के जांच अधिकारी दिनेश तायड़े ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर पूरा राज खोला है.

जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने सिया और चेतन चौधरी से सवाल किया कि उन्होंने केतन के साथ ऐसा क्यों किया तो दोनों आरोपियों ने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा.

यह भी पढ़ें: 'सिया बार-बार क्यों ले जाती थी लोहागढ़?' केतन के पिता का दावा, सगाई के बाद बेटे को हो गया था शक

केतन की हत्या कर हादसा दिखाने की साजिश

केतन अग्रवाल हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. दोनों आरोपी सिया और चेतन पुलिस कस्टडी में हैं. सिया ने बताया कि वह केतन को लोहाघाट किला लेकर गई थी. वहीं उसका प्रेमी चेतन भी मौजूद था. केतन को खाई में धकेलने के बाद दोनों ने यह नाटक रचा कि केतन गलती से गिर गया, यह एक हादसा था. हालांकि, पुलिस की जांच में सच सामने आता चला गया और सिया-चेतन फंसते चले गए. आखिरकार सिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. 

बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो सगाई के लिए मना क्यों नहीं कर दिया? रिश्ते के लिए हामी भरने के बाद केतन की जान लेने की क्या जरूरत थी? यह सवाल पुलिस के जहन में भी है. केतन के परिवार का कहना है कि सिया काफी जिद किया करती थी. वह जिद कर के ही केतन को लोहागढ़ किले तक लेकर गई थी. तो उसने क्यों नहीं कबूल किया कि उसे किसी और से प्यार है और वह केतन से शादी नहीं कर सकती? 

पुलिस ने जब केतन की मौत के मामले में जांच शुरू की थी, तभी से टीम को शक था कि यह कोई हादसा नहीं है. यह सोची समझी साजिश हो सकती है. इसके बाद दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई. तब जाकर सिया और चेतन ने अपना गुनाह कबूल किया और खुद यह बताया कि केतन की हत्या का प्लान पहले से ही बनाया गया था. केतन की मौत को हादसा बताने की कोशिश की गई थी. 

सीन रीक्रिएशन के लिए लोहागढ़ किला जा सकती है पुलिस

जांच को आगे बढ़ाते हुए पुणे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीन रीक्रिएट कर सकती है. इसके लिए सिया और चेतन को भी मौके पर ले जाया जा सकता है. फिलहाल, दोनों आरोपियों को पुलिस लॉकअप से निकालकर पुलिस थाने लाया गया है और आगे की पूछताछ जारी है. 

यह भी पढ़ें: केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन के प्लान की A से Z कहानी, जानें हत्याकांड की 7 बड़ी बातें

 

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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