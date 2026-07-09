Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोल्हापुर में पति ने चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या की.

आरोपी ने हत्या से पहले स्टेटस लगाया, कोयते से वार किया.

हमले से पत्नी की मौके पर मौत, आरोपी तुरंत पकड़ा गया.

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पेठवडगांव से दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. मृत महिला की पहचान अमृता कांबले के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दीपक कांबले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के अनुसार, वारदात से पहले आरोपी ने अपने मोबाइल पर 'आज मेरा अंत, नहीं तो किसी और का' जैसा स्टेटस लगाया था. इसके बाद उसने बीच सड़क पर पत्नी पर कोयते से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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हत्या के बाद मूंछों पर दिया ताव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने 'विषय खत्म कर दिया' कहते हुए मूंछों पर ताव दिया और वहां से भागने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दीपक और अमृता ने आठ साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनकी दो बेटियां हैं. पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच तनाव और झगड़े बढ़ गए थे.

कोयते से किये थे कई वार

बुधवार को अमृता एसटी बस स्टैंड के पीछे एक कॉम्प्लेक्स में वकील से मिलने गई थीं. दीपक भी वहां पहुंच गया और फिर दोनों के बीच काफी बहस हुई. बहस के दौरान दीपक ने अपने पास रखे कोयते से अमृता पर कई वार कर दिए. अमृता हमलों से गंभीर रूप से घायल हो गईं और खून से लथपथ होकर गिर पड़ीं. गंभीर चोटों के बाद अमृता की मौत हो गई.

घटना के समय कई लोग वहां खड़े थे, जब कुछ युवक उसे रोकने के लिए आगे आए तो दीपक ने कहा, 'यह मेरी पत्नी है, बीच में मत पड़ो.' इसके बाद उसने अमृता कांबले पर कोयते से फिर वार किया और मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.

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