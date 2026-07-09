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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र‘आज मेरा अंत या फिर…’ स्टेटस लगाने के बाद शख्स ने बेरहमी से पत्नी को मार डाला, मूंछों पर दिया ताव

‘आज मेरा अंत या फिर…’ स्टेटस लगाने के बाद शख्स ने बेरहमी से पत्नी को मार डाला, मूंछों पर दिया ताव

Kolhapur Murder: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पेठवडगांव में एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद मौके से फरार हो गया.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 09 Jul 2026 12:00 PM (IST)
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  • कोल्हापुर में पति ने चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या की.
  • आरोपी ने हत्या से पहले स्टेटस लगाया, कोयते से वार किया.
  • हमले से पत्नी की मौके पर मौत, आरोपी तुरंत पकड़ा गया.

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पेठवडगांव से दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. मृत महिला की पहचान अमृता कांबले के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दीपक कांबले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के अनुसार, वारदात से पहले आरोपी ने अपने मोबाइल पर 'आज मेरा अंत, नहीं तो किसी और का' जैसा स्टेटस लगाया था. इसके बाद उसने बीच सड़क पर पत्नी पर कोयते से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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हत्या के बाद मूंछों पर दिया ताव 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने 'विषय खत्म कर दिया' कहते हुए मूंछों पर ताव दिया और वहां से भागने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दीपक और अमृता ने आठ साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनकी दो बेटियां हैं. पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच तनाव और झगड़े बढ़ गए थे.

कोयते से किये थे कई वार

बुधवार को अमृता एसटी बस स्टैंड के पीछे एक कॉम्प्लेक्स में वकील से मिलने गई थीं. दीपक भी वहां पहुंच गया और फिर दोनों के बीच काफी बहस हुई. बहस के दौरान दीपक ने अपने पास रखे कोयते से अमृता पर कई वार कर दिए. अमृता हमलों से गंभीर रूप से घायल हो गईं और खून से लथपथ होकर गिर पड़ीं. गंभीर चोटों के बाद अमृता की मौत हो गई.

घटना के समय कई लोग वहां खड़े थे, जब कुछ युवक उसे रोकने के लिए आगे आए तो दीपक ने कहा, 'यह मेरी पत्नी है, बीच में मत पड़ो.' इसके बाद उसने अमृता कांबले पर कोयते से फिर वार किया और मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 09 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Crime MURDER Kolhapur News MAHARASHTRA NEWS
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