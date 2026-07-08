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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह: चार महीने बाद कब्र से खोदकर निकाला गया 5 महीने के बच्चे का शव, मां पर लगा हत्या का आरोप

नूंह: चार महीने बाद कब्र से खोदकर निकाला गया 5 महीने के बच्चे का शव, मां पर लगा हत्या का आरोप

Nuh News: मृत बच्चे के दादा का दावा है कि उनकी बहू ने ही मासूम का कत्ल किया है. दरअसल, बच्चे के पिता का देहांत कुछ महीने पहले ही हुई था. दादा का आरोप है कि उसकी बीमा राशि के लिए महिला ने ऐसा किया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Jul 2026 09:25 AM (IST)
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हरियाण के नूंह से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पांच महीने के बच्चे के शव को चार महीने बाद कब्र खोदकर बाहर निकाला गया. ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने बच्चे के शव की नई तरीके से जांच के आदेश दिए हैं. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि अब मासूम बच्चे की हत्या का शक उसी की मां पर जा रहा है. 

दरअसल, बच्चे के दादा ने आरोप लगाया था कि बीमा की राशि हड़पने की मंशा से बच्चे की मां ने ही उसकी हत्या कर दी थी. इस वारदात में महिला के परिवारवालों के शामिल होने का भी दावा किया गया है. सौंख गांव निवासी शमशाद ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बेटे साहिल का निकाह साल 2023 में नूंह निवासी अफसाना से हुआ था. पिछले साल 6 सितंबर को एक हादसे में साहिल की मौत हो गई. उस समय अफसाना करीब 8 महीने प्रेग्नेंट थी. उसने 12 अक्टूबर को बेटे मोहम्मद आहिल को जन्म दिया.

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बच्चे के पैदा होने से पहले पिता का हो गया था देहांत

शमशाद के अनुसार, प्रसव के 12 दिन बाद अफसाना बच्चे को लेकर अपने मायके जैताका गांव चली गई. वह और परिवार के अन्य सदस्य कई बार वहां जाकर बच्चे से मिले थे. उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मार्च को अचानक उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके पोते की मौत हो गई है. इसके बाद वे जैताका गांव से बच्चे का शव लेकर आए और सौंख गांव के कब्रिस्तान में उसे दफना दिया.

साहिल की बीमा राशि के लिए बच्चे की हत्या का दावा

शमशाद का दावा है कि उनके बेटे साहिल का एक्सीडेंट लाइफ इंश्योरेंस का दावा अदालत में लंबित है. उस राशि पर कब्जा करने की नीयत से अफसाना के परिजनों ने उनके पोते की हत्या कर दी. मंगलवार (7 जुलाई) को पुलिस ने अदालत के आदेश के अनुसार सौंख गांव में कब्र से बच्चे का शव निकलवाया और मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.

शमशाद ने कहा, ‘‘हमें शक है कि हमारे पोते आहिल की हत्या उसकी मां अफसाना ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर की है. हमने नगीना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद हमने अदालत का रुख किया और हाई कोर्ट के आदेश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया.’’

बच्चे का शव निकालकर कराया गया पोस्टमार्टम

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘अदालत के आदेश के अनुसार बच्चे के शव को कब्र से निकालकर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौत का वास्तविक कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.’’

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Input By : पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
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