मुंबई में सोनम वांगचुक के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दो थानों में दर्ज किया केस

दिल्ली के जंतर-मंतर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया है. पहला मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें एनसीपी के पूर्व विधायक मिलिंद कांबले के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. वहीं दूसरा मामला आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आंदोलन के आयोजकों और 15 से 20 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है.

पुणे के FTII के छात्र भी सोनम वांगचुक के समर्थन में कर रहे आंदोलन

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन का आयोजन बिना पुलिस अनुमति के किया गया था, जिसके चलते आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैई. फिलहाल इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वहीं दूसरी ओर, पुणे के FTII के छात्र भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन कर रहे है. छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर मेन बिल्डिंग से मेन गेट तक मार्च निकाल रहे हैं.

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19 जुलाई को भी पुलिस ने NCP के प्रदर्शनकारियों को किया था गिरफ्तार

दिल्ली के जंतर-मंतर में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई को सफरदजंग असप्ताल में भर्ती कराया था. इसके विरोध में शनिवार (19 जुलाई) को भी मुंबई में मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत दिवटे अपने साथियों के साथ आए थे, जिसमें वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया था.

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