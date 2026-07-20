'बिना देखे वंदे मातरम् सुना दें PM मोदी और अमित शाह', संजय राउत ने कर दिया चैलेंज

संसद के मानसून सत्र में वंदे मातरम् बिल पेश किया जाना है. इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है. संजय राउत का चैलेंज है कि पीएम मोदी और अमित शाह, बिना पढ़े, बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे वंदे मातरम् सुना दें.

दरअसल, आज सदन में बिल पेश किया जा रहा है जिसके पास होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान करना या उसमें खलल डालना अपराध माना जाएगा. इसको लेकर संजय राउत ने सदन के बाहर ही यह बयान दिया.

अमित शाह राज्यसभा में पास कराएंगे बिल

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह बिल पेश करने की तैयारी कर ली है. 'प्रिवेंशन ऑफ इंसलट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971' के तहत अगर किसी भी तरह से वंदे मातरम् का अपमान किया जाता है, तो यह आपराधिक श्रेणी में आएगा.