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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवाशिम में रातभर बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, बिजली विभाग के बाहर बिस्तर लगाकर किया 'सोओ आंदोलन'

वाशिम में रातभर बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, बिजली विभाग के बाहर बिस्तर लगाकर किया 'सोओ आंदोलन'

Maharashtra News In Hindi: वाशिम जिले के मानोरा तहसील के आसपास के गांवों में लगातार हो रही रात की बिजली कटौती के चलते ग्रामिणों ने गुस्से में जाकर बिजली विभाग बाहर सोकर अनोखा विरोध दर्ज किया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 20 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मानोरा तहसील के कारखेडा और आसपास के गांवों में लगातार हो रही रात की बिजली कटौती से ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है. बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों और किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. बिजली गुल होते ही सैकड़ों लोग अपना बिस्तर लेकर सीधे महावितरण कार्यालय पहुंच गए और कार्यालय परिसर में ही 'सोओ आंदोलन' शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में रातभर बिजली नहीं मिल रही, तो वे बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर ही रात बिताएंगे.

बीते कई दिनों से बिजली गुल होने के चलते ग्रामिणों का रहना मुश्किल

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से रात के समय घंटों बिजली गुल रहती है. इससे उमस भरी गर्मी में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है. किसानों को सिंचाई के लिए भी रात में बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.

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ग्रामिणों ने महावितरण कार्यालय के बाहर सोकर किया अनोखा विरोध

इसी से नाराज होकर कारखेडा और आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण रात में महावितरण कार्यालय पहुंचे. सभी अपने साथ चारपाई, गद्दे और चादर लेकर आए और कार्यालय परिसर में ही सोकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नियमित बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

कारखेडा ग्राम पंचायत की ओर से पुलिस को एक पत्र भी लिखा गया है. पत्र में पुलिस को लिखा गया कि बीते एक हफ्ते से रोज शाम के 7 बजते ही बिजली काट दी जाती है, जिसके चलते ना ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं और कितने लोगों को भीषण गर्मी की वजह से बीमारियों  का सामना करना पढ़ रहा है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Electricity Department MAHARASHTRA NEWS
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