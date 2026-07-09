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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में लगातार 4 बार भूकंप के झटके! एक ही रात में कई जिलों में कांपी धरती, सहम गए लोग 

महाराष्ट्र में लगातार 4 बार भूकंप के झटके! एक ही रात में कई जिलों में कांपी धरती, सहम गए लोग 

Maharashtra Earthquake: पहला भूकंप हिंगोली जिले के वसमत तहसील स्थित पांगरा शिंदे गांव के दक्षिण में आया. दूसरे और तीसरे झटकों का केंद्र पांगरा शिंदे गांव के काकड़धाबा गांव के पास था.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 08:06 AM (IST)
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महाराष्ट्र के परभणी, नांदेड और हिंगोली में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. यहां एक ही रात में चार बार धरती कांप गई. कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही रात में लगातार चार बार भूकंप दर्ज किया गया. हालांकि, गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार, पहला झटका रात 1:37 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई. इसके बाद 2:15 बजे 3.6 रिक्टर स्केल, 2:17 पर 3.9 और 3:23 पर 4.01 रिक्टर स्केल तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. इन झटकों का असर हिंगोली, नांदेड और परभणी के कई इलाकों में महसूस किया गया.

यह भी पढ़ें: Maharashtra News: 'मिसिंग लिंक' को लेकर अफवाहों पर CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, '...मैं छोड़ूंगा नहीं'

जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र

पहला भूकंप हिंगोली जिले के वसमत तहसील स्थित पांगरा शिंदे गांव के दक्षिण में आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई. वहीं, दूसरे और तीसरे झटकों का केंद्र पांगरा शिंदे गांव के पश्चिम-उत्तर दिशा में स्थित काकड़धाबा गांव के पास था. इनकी गहराई भी 10 किलोमीटर दर्ज की गई. 

इससे पहले 11 अप्रैल 2026 को भी इस क्षेत्र में 4.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था. उसके बाद जुलाई में फिर लगातार झटके महसूस किए गए हैं. हालांकि इस बार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर मकानों की दीवारों में दरारें आने और प्लास्टर गिरने जैसी घटनाएं सामने आई हैं.

भूकंप वाले क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने की सलाह 

जिला प्रशासन और छत्रपति संभाजीनगर स्थित एमजीएम विज्ञान केंद्र के निदेशक श्रीनिवास एस. औंधकर ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS EARTHQUAKE
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