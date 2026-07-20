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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमानखुर्द में डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित BEST बस, गई बुजुर्ग की जान, चालक-परिचालक भी घायल

मानखुर्द में डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित BEST बस, गई बुजुर्ग की जान, चालक-परिचालक भी घायल

Mumbai News In Hindi: मानखुर्द इलाके के सायन-पनवेल हाईवे पर विश्वकर्मा अस्पताल के सामने एक BEST बस सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हुए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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मुंबई के मानखुर्द इलाके में आज सुबह (20 जुलाई) एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सायन-पनवेल हाईवे पर विश्वकर्मा अस्पताल के सामने एक BEST बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में डिवाइडर के पास खड़े एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बस चालक और परिचालक घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.

बस चालक के नियंत्रण खौ बैठने के बाद, बस डिवाइडर से जा टकराई

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त बस BEST के रूट नंबर 501 पर संचालित हो रही थी. किसी कारणवश चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर के पास खड़े व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं. वहीं बस चालक और परिचालक भी हादसे में घायल हो गए.

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हादसे में 3 लोग हुए घायल, एक को डॉक्टर ने किया मृतक घोषित

राजावाड़ी अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में कुल तीन लोग घायल हुए थे. इनमें से एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान भास्कर रावसाहेब पांडे (65) के रूप में हुई है. बताया गया कि वह दुर्घटना के समय सड़क किनारे डिवाइडर के पास खड़े थे और बस की चपेट में आ गए. घायलों में बस चालक बनवारी राम प्रसाद शर्मा (51) और बस परिचालक वैभव वाघमारे (41) शामिल हैं. दोनों को उपचार के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS BEST Bus MUMBAI NEWS
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