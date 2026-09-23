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ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर उद्धव ठाकरे बोले- अब EVM नहीं बैलेट से हों चुनाव
शिवसेना यूबीटी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ईवीएम की जगह अब बैलेट से चुनाव हों. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग की.
शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि आज जो खबर आई है वह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की ओर इशारा कर रही है. हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि बीते कुछवर्षों में जो चुनाव हुए वह रद्द हों और ईवीएम की जगह बैलेट का इस्तेमाल हो.
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