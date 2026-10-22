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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर स्नातक चुनाव का प्रचार खत्म, 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग

नागपुर स्नातक चुनाव का प्रचार खत्म, 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार थम गया है. कांग्रेस के अभिजीत वंजारी और बीजेपी के सुधाकर कोहले समेत 38 उम्मीदवार मैदान में हैं. 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 22 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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नागपुर संभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रचार पर विराम लग गया है. इस चुनाव में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी और बीजेपी के सुधाकर कोहले समेत कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं. 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. वहीं, मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी. चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

नागपुर संभाग के 6 जिलों में कुल 2,55,581 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 1,47,280 पुरुष और 1,08,301 महिला मतदाता शामिल हैं. इन मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. चुनाव में कुल 38 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों पर खास नजर रहेगी.

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नागपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र

मतदान के लिए पूरे संभाग में 455 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 246 मतदान केंद्र नागपुर जिले में हैं. इसके अलावा चंद्रपुर में 58, वर्धा में 41, गोंदिया में 39, भंडारा में 35 और गढ़चिरौली में 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदाताओं को वोट डालने में किसी तरह की परेशानी न हो.

2,535 अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती

चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 2,535 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार के 476 अधिकारियों की सेवाएं भी ली गई हैं. गढ़चिरौली जिले में चुनाव संबंधी कामकाज के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 32 अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

जिलेवार मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो नागपुर में सबसे ज्यादा 1,44,466 मतदाता पंजीकृत हैं. चंद्रपुर में 32,262, गोंदिया में 22,176, वर्धा में 21,742 और भंडारा में 21,349 मतदाता हैं. वहीं, गढ़चिरौली में सबसे कम 13,106 मतदाता पंजीकृत हैं.

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23 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी की नजरें 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर रहेंगी. इसी दिन नागपुर संभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. नतीजों से साफ हो जाएगा कि कांग्रेस, बीजेपी समेत 38 उम्मीदवारों में से किसे मतदाताओं का समर्थन मिला है और कौन चुनाव जीतने में सफल रहा.

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Published at : 22 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
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