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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रECI-SIR विवाद पर बोली BJP- पारदर्शिता जरूरी है...

ECI-SIR विवाद पर बोली BJP- पारदर्शिता जरूरी है...

भारत निर्वाचन आयोग के SIR-ECI विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पारदर्शिता जरूरी है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यह राजनीति का केंद्र नहीं बन सकता. कोई फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI-SIR) विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता नेता राम कदम ने कहा, 'चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है; यह राजनीति का केंद्र नहीं बन सकता. कोई फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता जरूरी है.'

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर एक मतदाता का नाम चार-चार, पांच-पांच बार है क्या उसे हटाने की प्रक्रिया को हम शक के कटघरे में रखेंगे? और जिसका नाम नहीं है, उसका मतदाता सूची में नाम हो यदि इसके लिए हम हट करते हैं तो, क्या ये उस मतदाता का नैतिक अधिकार नहीं है की उसका नाम ही मतदाता सूची में हो.

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एक मतदाता के दो से तीन बार वोटिंग करना एक सशक्त लोकतंत्र कैसे?

उन्होंने आगे कहा कि अगर को मृत व्यक्ति है और उसके नाम पर वोटिंग चल रही है या एक मतदाता दो से तीन बार वोटिंग करने जा रहा है, तो ये एक सशक्त लोकतंत्र कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे लोकतंत्र से  ऐसे फर्जी मतदाताओं को हटाया जाए और सही में इसका हकदार है उसे उस सूची में जोड़ा जाए और ये ही SIR है. इसलिए इसमें किसका क्या मत है, इसे छोड़िए और सियासत का रंग ना दें. 

नेता राम कदम ने कहा कि वर्तमान समय में जब देश विश्व के साथ बराबरी कर रहा है और हम चौथी आर्थिक महासत्ता बने, वहीं काफी जल्दी तीसरे नंबर पर भी जाएंगे. इसलिए अभी की मांग यह है कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो ना उसमें फर्जी वोटर रहें और जिसका नाम कटा है उसमें जोड़े भी जाए.

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 23 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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