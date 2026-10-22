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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग

MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग

Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि 12 नवंबर को इस उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना होगी.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 22 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी 22 अक्टूबर, गुरुवार को दी.  आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद 14 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई थी इस सीट पर उपचुनाव के लिए 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई है.

इस सीट पर 12 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना, यदि जरूरी हुई तो उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है इस सीट पर निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा

मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या हैं संख्याबल?

राज्यसभा उपचुनाव के लिहाज से समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 164, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 65 और भारत आदिवासी पार्टी के एक विधायक हैं.

बता दें डॉ. एल. मुरुगन, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे.

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News BJP Congress Rajya Sabha Election 2026
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