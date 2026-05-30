हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP के भिंड में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली और आंधी-बारिश से 3 की मौत, पशुधन को भी नुकसान

MP के भिंड में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली और आंधी-बारिश से 3 की मौत, पशुधन को भी नुकसान

Bhind News In Hindi: मध्य प्रदेश के भिंड में शुक्रवार शाम को आए आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने तीन लोगों की जान ले ली. इसके अलावा पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 30 May 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती.

मध्य प्रदेश के भिंड में मौसम का विकारल रूप देखने को मिला है. यहां शुक्रवार (29 मई) की शाम को आये आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने काफी नुकसान पहुंचाया है. इस तूफान और बारिश के कारण जिले के कई स्थानों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस आपदा के चलते मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा अचानक मौसम के बदलने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं. 
 
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम को बारिश और तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ गए और दीवारें गिर गईं, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम चार लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत हुई है. इन घटनाओं से गांव में भय का माहौल है और अपनों के जाने से कई घरों में मातम सा पसर गया है. 

पंजाब-चंडीगढ़ भीषण गर्मी के बाद अब तूफान का खतरा! 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें ताजा अपडेट

कहीं गिरी दिवार, तो कहीं आकाशीय बिजली ने ली जान

भिंड के जिलाधिकारी किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अतरसोहा तहसील में छत और दीवार गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. भिंड तहसील के देहात थाना क्षेत्र के सदारीपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारी ने बताया कि गोहद तहसील के सर्वा गांव में तेज आंधी और तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लड़कियां घायल हो गईं. सर्वा में ही यहां एक घटना में दीवार गिरने के कारण एक भैंस की मौत हो गई और 2 भैंसे घायल हो गईं.

जिलाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतकों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही है और घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को मौसम में बदलाव की जानकारी दी थी. इस दौरान विभाग ने लोगों से मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने तथा पेड़ और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी.  

West Bengal: कोलकाता में बारिश बनी आफत! आम तोड़ने गया युवक बना तूफान का शिकार... करंट लगने से दर्दनाक मौत

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
WEATHER Bhind News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP के भिंड में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली और आंधी-बारिश से 3 की मौत, पशुधन को भी नुकसान
एमपी के भिंड में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली और आंधी-बारिश से 3 की मौत, पशुधन को भी नुकसान
मध्य प्रदेश
Indore News: इंदौर में पानी का संकट! भड़के लोगों ने किया BJP विधायक का घेराव, '1800 रु में बिक रहा टैंकर'
इंदौर में पानी का संकट! भड़के लोगों ने किया BJP विधायक का घेराव, '1800 रु में बिक रहा टैंकर'
मध्य प्रदेश
Indore News: छेड़छाड़ पर भिड़े दो परिवार, चले लात-घूंसे, सड़क पर 'दंगल', FIR दर्ज
इंदौर: छेड़छाड़ पर भिड़े दो परिवार, चले लात-घूंसे, सड़क पर 'दंगल', FIR दर्ज
मध्य प्रदेश
आखिरकार खुला मंदसौर का 'होर्मुज'! सरदार पटेल चौराहे से हटे बैरिकेड, श्रेय के लिए BJP-कांग्रेस में लगी होड़
आखिरकार खुला मंदसौर का 'होर्मुज'! सरदार पटेल चौराहे से हटे बैरिकेड, श्रेय के लिए BJP-कांग्रेस में लगी होड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
ऑटो
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget