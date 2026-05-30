MP के भिंड में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली और आंधी-बारिश से 3 की मौत, पशुधन को भी नुकसान
Bhind News In Hindi: मध्य प्रदेश के भिंड में शुक्रवार शाम को आए आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने तीन लोगों की जान ले ली. इसके अलावा पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है.
- प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती.
मध्य प्रदेश के भिंड में मौसम का विकारल रूप देखने को मिला है. यहां शुक्रवार (29 मई) की शाम को आये आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने काफी नुकसान पहुंचाया है. इस तूफान और बारिश के कारण जिले के कई स्थानों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस आपदा के चलते मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा अचानक मौसम के बदलने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं.
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम को बारिश और तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ गए और दीवारें गिर गईं, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम चार लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बड़ी संख्या में मवेशियों की भी मौत हुई है. इन घटनाओं से गांव में भय का माहौल है और अपनों के जाने से कई घरों में मातम सा पसर गया है.
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कहीं गिरी दिवार, तो कहीं आकाशीय बिजली ने ली जान
भिंड के जिलाधिकारी किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अतरसोहा तहसील में छत और दीवार गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. भिंड तहसील के देहात थाना क्षेत्र के सदारीपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारी ने बताया कि गोहद तहसील के सर्वा गांव में तेज आंधी और तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लड़कियां घायल हो गईं. सर्वा में ही यहां एक घटना में दीवार गिरने के कारण एक भैंस की मौत हो गई और 2 भैंसे घायल हो गईं.
जिलाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतकों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही है और घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को मौसम में बदलाव की जानकारी दी थी. इस दौरान विभाग ने लोगों से मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने तथा पेड़ और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी.
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Source: IOCL