Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीजेपी गुटबाजी और कांग्रेस की स्थिति पर भी लेख में चर्चा.

सोशल मिडिया पर मंदसौर का 'होर्मुज' कहा जाने वाला सरदार पटेल चौराहा आखिरकार आवागमन के लिए खुल गया है. इस चौराहे पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करके पोस्ट ऑफिस रोड और स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया था, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश था. लोग इसे खोले जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे. इसको खोले जाने की मांग करते हुए कई प्रदर्शन भी हुए थे.

सरदार पटेल चौराहा खोले जाने को लेकर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था. कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने स्थानीय जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में चौराहे पर लंबे समय तक धरना भी दिया गया था. इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर बहस भी हुई थी. वहीं, बीजेपी नेताओं ने भी कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से मिलकर इसे खोले जाने की मांग की थी, लेकिन इन सबके बावजूद इसे खोला नहीं गया.

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श्रेय की राजनीति

दरअसल, इसे खोले जाने का श्रेय बीजेपी कांग्रेस को नहीं लेने देना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इसे नहीं खोला गया. इसके लिए मंदसौर की नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर के नेतृत्व में दो दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला, जिसमें इस चौराहे से अवरोध हटाकर रास्ते को खोले जाने की बात कही गई. आज इसका बैरिकेडिंग खोला गया है. हालांकि, इसे खुलवाने का श्रेय बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस भी ले रही है. यहां तक कि कांग्रेस ने तो चौराहे पर आतिशबाजी करके जश्न भी मनाया.

गुटबाजी में उलझी बीजेपी

मंदसौर जिले में बीजेपी इस समय भयंकर गुटबाजी से जूझ रही है. कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है. वहीं, बीजेपी पार्टी के अलग-अलग नेताओं के बीच खींचतान बढ़ गई है. इस खींचतान का फायदा छोटे-बड़े सरकारी अधिकारी भी उठा रहे हैं और कई फैसले मनमाने ढंग से लिए जा रहे हैं, जिसका पार्टी प्रभावी ढंग से प्रतिकार नहीं कर पा रही है.

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