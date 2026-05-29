ओले, आंधी, तूफान और बारिश, देश पर चौतरफा मानसूनी अटैक, मौसम विभाग की डरावनी चेतावनी

देश के कई हिस्सों में मानसून अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 से 48 घंटों के लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले दो से तीन दिनों में इसके अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ और इलाकों तक पहुंचने की संभावना है. इसी बीच उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में तेंज आंधी और ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए विशेष चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आ सकता है. इसके साथ ओले गिरने और भारी बारिश होने की भी संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और ओले गिरनेकी आशंका है. 30 मई को पूरे प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इसके अलावा 31 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

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दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बिगड़ने की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज मौसम खराब रह सकता है. इन क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, ओले गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है. 30 मई को भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.



बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है. 30 मई को 50 -60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 31 मई और 1 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. झारखंड की बात करें तो 31 मई तक राज्य के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 1 से 3 जून के बीच गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

पहाड़ी राज्यों में भी खराब रहेगा मौसम

उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पहाड़ों में हो रहे इस मौसम परिवर्तन का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में आज लू का असर आखिरी बार देखने को मिल सकता है. विभाग ने आज और कल पूरे मध्य प्रदेश में ओले गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है. 31 मई को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 31 मई तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान का अनुमान है. इससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. राज्य में 1 जून को भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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