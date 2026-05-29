उत्तर प्रदेश में आए आंधी-तूफ़ान और आकाशीय बिजली से कई जगह लोगों की मौतें हुईं हैं, पशुओं की भी जानें गयीं हैं , जबकि भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ है. बड़े पैमाने पर हुई इस क्षति का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों का आंकडा लेकर 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें.

सीएम योगी ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर परिवार की पूरी मदद की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों से ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है.

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अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट सन्देश दिए हैं कि फील्ड में उतरें लोगों से बातचीत करें और जो भी नुकसान हुआ है, उसका आंकड़ा लेकर 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता की जरूरत है. लिहाजा इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. पशुओं के लिए चारा इत्यादि की भी व्यवस्था करें.

यूपी में भारी नुकसान

यहां बता दें कि यूपी में गुरूवार रात कई जिलों में भयंकर तूफान-आंधी-बारिश और ओलों से काफी नुकसान हुआ है. जबकि इससे पहले भी दो दिन में कई जगह भयंकर बारिश और आंधी-तूफ़ान से नुकसान हो चुका है. सीएम कार्यालय से जारी आदेश में सभी जिलों को डीएम,एसएसपी, एसपी को फील्ड में उतरने के निर्देश हैं. इसके साथ ही राहत कार्यों के साथ सभी विभागों से समन्वय बनाकर मुआवजे में तेजी लाएं.

मौसम विभाग की चेतावनी

इसके साथ ही मौसम विभाग ने 29 और 30 मई को भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफ़ान-बारिश और ओलों को लेकर चेतावनी जारी की है. सभी जिलों को अलर्ट जारी हो गया है. साथ ही लोगों से अपील की गयी है कि ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें. आकाशीय बिजली के लिए पेड़ या लोहे के बिजली के खम्भे से दूरे रहें.

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