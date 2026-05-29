पंजाब-चंडीगढ़ भीषण गर्मी के बाद अब तूफान का खतरा! 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें ताजा अपडेट

Punjab-Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है. पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने अचानक मिजाज बदल लिया है और कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 29 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज कई जिलों में तेज गरज, बिजली और ओलावृष्टि की आशंका है. वहीं कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना भी बनी हुई है.

तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. कल के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया है.

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सभी जिलों में तापमान 1 से 4 डिग्री कम हुआ है. वहीं फरीदकोट में सबसे अधिक तापमान 35.4 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में तेज गरज, बिजली और ओले गिरने की संभावना जताई गई है.

मानसून और पश्चिम विक्षोभ का असर

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के कई अन्य हिस्सों में हालात अनुकूल बने हुए हैं, जिससे अगले दो से तीन दिनों में मानसून के और आगे आगे बढ़ने की उम्मीद है. इसके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश ज्यादा हो सकती है.

इसके अलावा पाकिस्तान की ओर सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है. पंजाब पर बना मौसम सिस्टम अब उत्तर प्रदेश की ओर चला गया है. इससे पंजाब और आसपास के इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

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