Photos: मॉडल की संदिग्ध मौत के बाद उठे कई सवाल, 'लव जिहाद' का आरोप
Bhopal Model Death: भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इसे 'लव जिहाद' बताया है. आरोपी कासिम ने लड़की से हिंदू नाम बताकर दोस्ती की.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 'लव जिहाद' का खौफनाक 'अंजाम' सामने आया है, जहां एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हत्या की आशंका के साथ इसे लव जिहाद का नतीजा बताया जा रहा है. लड़की हिंदू और आरोपी मुस्लिम है. आरोपी ने दोस्ती के समय अपना नाम हिंदू बताया था. पुलिस मामले की जांच में लगी है.
Published at : 11 Nov 2025 12:02 AM (IST)
Tags :Love Jihad MP News Bhopal News
