बैतूल: दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए चढ़ाई चादर, देखें तस्वीरें

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को जोड़ते हैं, वे हर धर्म और हर इंसान का सम्मान करते हैं. उनका जीवन मानवता, सद्भाव और आपसी प्रेम का प्रतीक है. इसलिए आज हम उनके लिए दुआ करने आए हैं.