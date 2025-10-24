बैतूल: दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए चढ़ाई चादर, देखें तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमध्य प्रदेशबैतूल: दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए चढ़ाई चादर, देखें तस्वीरें

Betul News: बैतूल में मुस्लिम समुदाय ने पहलवान बाबा की दरगाह पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर और चादर चढ़ाकर उनकी सेहत के लिए दुआ की. उन्होंने कहा कि महाराज समाज को जोड़ते हैं और मानवता का प्रतीक हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 09:30 AM (IST)
बैतूल जिले से आई यह तस्वीर साबित करती है कि अच्छाई और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता. (फाइल फोटो)

1/6
बैतूल के पहलवान बाबा की दरगाह पर गुरुवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुस्लिम समाज के लोग हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर और चादर लेकर पहुंचे.
2/6
दरगाह परिसर में उन्होंने कुरान की तिलावत की और महाराज की सेहत एवं लंबी उम्र की दुआ मांगी.
3/6
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को जोड़ते हैं, वे हर धर्म और हर इंसान का सम्मान करते हैं. उनका जीवन मानवता, सद्भाव और आपसी प्रेम का प्रतीक है. इसलिए आज हम उनके लिए दुआ करने आए हैं.
4/6
प्रेमानंद महाराज हमेशा से यह संदेश देते आए हैं कि “प्रेम ही ईश्वर है और सेवा ही सच्ची पूजा.” वे धर्मों के बीच मेल-जोल और एकता के हिमायती रहे हैं.
5/6
बैतूल में मुस्लिम समाज की यह पहल न केवल इंसानियत की मिसाल है, बल्कि उस विचार को श्रद्धांजलि भी है जिसे प्रेमानंद महाराज अपने जीवन से आगे बढ़ाते आए हैं — कि जब दिलों में मोहब्बत हो, तो कोई दीवार टिक नहीं सकती.
6/6
बैतूल की यह तस्वीर दिखाती है कि प्रेमानंद महाराज की अच्छाइयाँ लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बसी हैं. वे सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एकता और इंसानियत के सच्चे दूत बन चुके हैं. (बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट)
Published at : 24 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Betul News MP News Premanand Maharaj

Photo Gallery

View More
