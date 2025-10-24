एक्सप्लोरर
बैतूल: दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए चढ़ाई चादर, देखें तस्वीरें
Betul News: बैतूल में मुस्लिम समुदाय ने पहलवान बाबा की दरगाह पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर और चादर चढ़ाकर उनकी सेहत के लिए दुआ की. उन्होंने कहा कि महाराज समाज को जोड़ते हैं और मानवता का प्रतीक हैं.
बैतूल जिले से आई यह तस्वीर साबित करती है कि अच्छाई और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता. (फाइल फोटो)
Published at : 24 Oct 2025 07:20 PM (IST)
