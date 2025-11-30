एक्सप्लोरर
क्या धीरेंद्र शास्त्री भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी? जानें क्यों हो रही चर्चा
Dhirendra Shastri Marriage: उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्र के विवाह में बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री के सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने की बात कही, जिस पर लोगों ने तालियां बजाईं.
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथा वाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विवाह को लेकर तरह-तरह की चर्चा हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती है. इस बार योग गुरु बाबा रामदेव के मंच से किए गए ऐलान के बाद यह चर्चा भी हो रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र डॉ अभिमन्यु यादव की तरह पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विवाह सामूहिक सम्मेलन में होगा.
Published at : 30 Nov 2025 11:08 PM (IST)
क्या धीरेंद्र शास्त्री भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी? जानें क्यों हो रही चर्चा
