क्या धीरेंद्र शास्त्री भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी? जानें क्यों हो रही चर्चा

रविवार (30 नवंबर) को उज्जैन में आयोजित मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पिता ईश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री सहित कई साधु संत उज्जैन पहुंचे. बाबा रामदेव ने विवाह समारोह के दौरान मौजूद लोगों को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने पुत्री का विवाह करते हुए प्रेरणादायक कार्य किया है.