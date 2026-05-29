कोलकाता में बारिश बनी आफत! आम तोड़ने गया युवक बना तूफान का शिकार... करंट लगने से दर्दनाक मौत

West Bengal Weather Update: कोलकाता में अचानक मौसम ने बड़ा रूप ले लिया, जहां दोपहर के समय ही आसमान में अंधेरा छा गया और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और तूफान शुरू हो गया. कई दिनों से तेज गर्मी झेल रहे लोगों को इससे राहत जरूर मिली, लेकिन तूफान ने शहर में भारी तबाही भी मचा दी है. हवा की रफ्तार करीब 88 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे कई जगह पेड़ गिर गए, पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

तेज आंधी और बारिश से रेलवे और मेट्रो सेवाओं पर भी काफी असर पड़ता दिखाई दिया. कई स्थानों पर ओवरहेड तारों पर पेड़ गिरने से ट्रेन संचालन बाधित हो गया और कुछ मेट्रो सेवाएं भी आंशिक रूप से रोकनी पड़ीं. शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

तूफान से हुआ बड़ा हादसा?

इसी दौरान कोलकाता के आउटरामघाट स्टेशन के पास एक बेहद दर्दनाक वाक्या पेश आया है, जहां ओवरहेड तारों पर पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक तूफान के दौरान आम के पेड़ के नीचे आम तोड़ने गया था. उसी समय अचानक पेड़ गिर गया और करंट फैलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और युवक को मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा देश का पहला स्मार्ट मौसम सिस्टम, उड़ान से पहले मिलेगी खतरे की चेतावनी

शहर में कई जगह नुकसान और बाधा

दूसरी ओर, बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कोलकाता के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें मैदान, प्रिंसिप घाट, साल्ट लेक, टाला पार्क, रफी अहमद किदवई रोड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. कम से कम 25 जगहों पर पेड़ गिरने से सड़क यातायात बाधित हुआ है.

कुछ स्थानों पर तेज तूफान में ब्रिज मेट्रो स्टेशनों के शेड उड़ गए, हवाई अड्डे पर पानी भर गया और सीढ़ी टूट गई. हालांकि, कई जगह पर दीवारें और खिड़कियां खिड़कियों के शीशे टूट गए. वहीं साउथ सिटी मॉल और हरीश मुखर्जी रोड जैसे इलाकों में भी नुकसान की खबरें आईं.

इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स