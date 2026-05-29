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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: छेड़छाड़ पर भिड़े दो परिवार, चले लात-घूंसे, सड़क पर 'दंगल', FIR दर्ज

Indore News: छेड़छाड़ पर भिड़े दो परिवार, चले लात-घूंसे, सड़क पर 'दंगल', FIR दर्ज

Indore News In Hindi: इंदौर के एरोड्रम इलाके में छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. बीच सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 May 2026 07:33 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के एरोड्रम थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर विवाद हो गया. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही 'दंगल' शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की है. बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसी परिवारों के बीच पहले तीखी बहस और कहासुनी हुई. चंद मिनटों में ही इस कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों परिवार आमने-सामने आ गए.

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विवाद में महिला-पुरुष दोनों ही शामिल थे और दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई. यहां तक कि झगड़े में दोनों परिवारों के बच्चे और अन्य सदस्य भी कूद पड़े.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन

बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट और हंगामे को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो सामने आने के बाद एरोड्रम थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद पड़ोसियों के बीच आपसी कहासुनी से ही शुरू हुआ था, जिसने बाद में एक बड़ी मारपीट का रूप ले लिया.

पुलिस कर रही है कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वीडियो में मारपीट करते नजर आ रहे लोगों की पहचान कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 29 May 2026 07:30 PM (IST)
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