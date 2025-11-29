मीरवाइज उमर फारूक के घर के पास दिखे भालू, कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आए नजर

कश्मीर यूनिवर्सिटी (KU) के कैंपस में शुक्रवार (28 नवंबर) देर शाम कूदते हुए काले भालू को देखकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स में दहशत फैल गई. अब उसे हजरतबल के निगीन इलाके में हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक के घर पर देखा गया है. हुर्रियत लीडर के मेन गेट पर भालू के कूदने का एक वीडियो Z कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले इस नेता के CCTV में रिकॉर्ड हो गया.

इससे पहले इसी भालू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के सर सैयद गेट के बाहर गली के कुत्ते एक काले भालू का पीछा कर रहे थे. गेट मीरवाइज के घर से मुश्किल से 300 मीटर दूर है.

कुत्तों के पीछा करने पर बिजली के खंभे पर चढ़ा भालू

गली के कुत्तों के पीछा करने के बाद, काला भालू यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर लगे एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस गया. इसके बाद, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट से संपर्क किया.

NIT श्रीनगर कैंपस में भी दिखा था यही भालू

एक अधिकारी ने कहा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, जबकि स्टूडेंट्स को बाहर न निकलने का सख्त आदेश दिया गया है. बता दें कि यही भालू तीन दिन पहले NIT श्रीनगर कैंपस में और पिछले हफ्ते डल झील पर बुलेवार्ड रोड पर गुपकार से निशात इलाके तक कई जगहों पर घूमता देखा गया था.

काला भालू कश्मीर घाटी और उसके आसपास की पहाड़ियों के ठंडे तापमान वाले इलाके में स्थित जंगलों में पाया जाता है. खासकर कश्मीर में हाल के कुछ सालों में इंसानों के साथ इसका संघर्ष संरक्षण के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है. इसकी मुख्य वजहों में जंगलों का बड़े पैमाने पर खेतों या इंसानों के रहने के लिए घरों में तब्दील होना है. वन्य जीवों के आवास में इंसानों का लगातार अतिक्रिमण खतरे को और बढ़ा रहा है.