एक्सप्लोरर
IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें
Ambika Raina Story: अंबिका रैना ने स्विट्जरलैंड की जॉब ऑफर छोड़कर UPSC की राह चुनी और तीसरे प्रयास में 164वीं रैंक हासिल की. उन्होंने तैयारी कर रहे छात्र को इंटरनेट औक मॉक टेस्ट का मूल्य बताया है.
आईएएस अंबिका रैना
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 06 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :UPSC JAMMU KASHMIR NEWS Ambika Raina
