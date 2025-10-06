हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें

IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें

Ambika Raina Story: अंबिका रैना ने स्विट्जरलैंड की जॉब ऑफर छोड़कर UPSC की राह चुनी और तीसरे प्रयास में 164वीं रैंक हासिल की. उन्होंने तैयारी कर रहे छात्र को इंटरनेट औक मॉक टेस्ट का मूल्य बताया है.

By : नीतु कुमारी  | Updated at : 06 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Ambika Raina Story: अंबिका रैना ने स्विट्जरलैंड की जॉब ऑफर छोड़कर UPSC की राह चुनी और तीसरे प्रयास में 164वीं रैंक हासिल की. उन्होंने तैयारी कर रहे छात्र को इंटरनेट औक मॉक टेस्ट का मूल्य बताया है.

आईएएस अंबिका रैना

1/10
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली अंबिका रैना IAS अधिकारी हैं. उनकी गिनती देश की तेज-तर्रार महिला आईएएस अधिकारियों में होती है.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली अंबिका रैना IAS अधिकारी हैं. उनकी गिनती देश की तेज-तर्रार महिला आईएएस अधिकारियों में होती है.
2/10
अंबिका ने यूपीएससी 2022 परीक्षा में 164वीं रैंक हासिल की थी. ये सफलता उन्हें अपने तीसरे प्रयास में मिली. उनका करियर दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.
अंबिका ने यूपीएससी 2022 परीक्षा में 164वीं रैंक हासिल की थी. ये सफलता उन्हें अपने तीसरे प्रयास में मिली. उनका करियर दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.
3/10
उनकी सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने दिखाया कि असफलताओं के बाद भी सफलता संभव है.
उनकी सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने दिखाया कि असफलताओं के बाद भी सफलता संभव है.
4/10
अंबिका ने दो असफल प्रयासों के बाद यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया. तीसरे प्रयास में उन्होंने सपना साकार किया.
अंबिका ने दो असफल प्रयासों के बाद यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया. तीसरे प्रयास में उन्होंने सपना साकार किया.
5/10
ज्यूरिख की एक कंपनी में इंटर्नशिप के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में जॉब ऑफर मिला था. लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर अपना सपना यानी सिविल सेवा को चुना.
ज्यूरिख की एक कंपनी में इंटर्नशिप के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में जॉब ऑफर मिला था. लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर अपना सपना यानी सिविल सेवा को चुना.
6/10
अंबिका शुरू से ही सिविल सेवा के प्रति प्रतिबद्ध थीं. इसलिए उन्होंने भारत आकर पूरी तरह से तैयारी में जुटने का निर्णय लिया.
अंबिका शुरू से ही सिविल सेवा के प्रति प्रतिबद्ध थीं. इसलिए उन्होंने भारत आकर पूरी तरह से तैयारी में जुटने का निर्णय लिया.
7/10
दो बार असफल होने के बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने 164वीं रैंक हासिल की. इससे उनका संघर्ष और समर्पण साफ झलकता है.
दो बार असफल होने के बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने 164वीं रैंक हासिल की. इससे उनका संघर्ष और समर्पण साफ झलकता है.
8/10
उन्होंने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने 100 से अधिक मॉक इंटरव्यू देखे. फिर उन्होंने अपनी रणनीति खुद तय की.
उन्होंने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने 100 से अधिक मॉक इंटरव्यू देखे. फिर उन्होंने अपनी रणनीति खुद तय की.
9/10
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, बस सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है. छात्रों को उन्होंने पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हल करने की सलाह दी.
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, बस सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है. छात्रों को उन्होंने पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हल करने की सलाह दी.
10/10
अंबिका ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीईपीटी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया था. वहीं से उनकी पढ़ाई का मजबूत आधार तैयार हुआ.
अंबिका ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीईपीटी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया था. वहीं से उनकी पढ़ाई का मजबूत आधार तैयार हुआ.
Published at : 06 Oct 2025 12:01 PM (IST)
UPSC​ JAMMU KASHMIR NEWS Ambika Raina

Embed widget