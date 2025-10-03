हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gulmarg Snowfall: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!

Gulmarg Snowfall: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!

Snowfall in Gulmarg: गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को रोमांचित कर दिया. मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 03 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Snowfall in Gulmarg: गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को रोमांचित कर दिया. मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है.

गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी

कश्मीर घाटी में सर्दी का आगमन हो चुका है. गुलमर्ग में 1 और 2 अक्टूबर की दरम्यानी रात को इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई. अफरवत और सनशाइन पीक्स की चोटियां सफेद चादर से ढक गईं.
कश्मीर घाटी में सर्दी का आगमन हो चुका है. गुलमर्ग में 1 और 2 अक्टूबर की दरम्यानी रात को इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई. अफरवत और सनशाइन पीक्स की चोटियां सफेद चादर से ढक गईं.
बर्फबारी से गुलमर्ग का नजारा शीतकालीन परिदृश्य में बदल गया. पर्यटक बेहद रोमांचित दिखे और इस नजारे को जादुई अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इतनी जल्दी बर्फबारी होगी ये पता नहीं था.
बर्फबारी से गुलमर्ग का नजारा शीतकालीन परिदृश्य में बदल गया. पर्यटक बेहद रोमांचित दिखे और इस नजारे को जादुई अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इतनी जल्दी बर्फबारी होगी ये पता नहीं था.
पर्यटकों ने सफेद बर्फ से ढकी चोटियों के बीच तस्वीरें खींचीं. एक यात्री ने कहा कि अक्टूबर में बर्फ देखना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव जैसा है, क्योंकि अभी ठंड ने हल्की दस्तक ही दी है.
पर्यटकों ने सफेद बर्फ से ढकी चोटियों के बीच तस्वीरें खींचीं. एक यात्री ने कहा कि अक्टूबर में बर्फ देखना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव जैसा है, क्योंकि अभी ठंड ने हल्की दस्तक ही दी है.
श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अनंतनाग-पहलगाम, सोनमर्ग-ज़ोजिला, गुलमर्ग, कुलगाम और कुपवाड़ा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी होगी. वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है.
श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अनंतनाग-पहलगाम, सोनमर्ग-ज़ोजिला, गुलमर्ग, कुलगाम और कुपवाड़ा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी होगी. वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है.
मौसम विभाग ने बताया कि भूमध्यसागर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 से 7 अक्टूबर तक व्यापक बारिश और बर्फबारी होगी. इस दौरान मौसम असामान्य रूप से कड़ा रहेगा.
मौसम विभाग ने बताया कि भूमध्यसागर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 से 7 अक्टूबर तक व्यापक बारिश और बर्फबारी होगी. इस दौरान मौसम असामान्य रूप से कड़ा रहेगा.
मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और तापमान गिरने की पुष्टि की है. साथ ही 5 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और तापमान गिरने की पुष्टि की है. साथ ही 5 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग ने चेताया कि इस दौरान परिवहन और कृषि कार्य बाधित हो सकते हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.
मौसम विभाग ने चेताया कि इस दौरान परिवहन और कृषि कार्य बाधित हो सकते हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.
यह मौसम प्रणाली 5 अक्टूबर की रात चरम पर होगी और 7 अक्टूबर की सुबह तक चलेगी. इस दौरान हवाएं 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुंच सकती हैं.
यह मौसम प्रणाली 5 अक्टूबर की रात चरम पर होगी और 7 अक्टूबर की सुबह तक चलेगी. इस दौरान हवाएं 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुंच सकती हैं.
सलाह में कहा गया कि जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात बाधित हो सकता है. बिजली, तेज हवाओं और भारी बारिश से भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
सलाह में कहा गया कि जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात बाधित हो सकता है. बिजली, तेज हवाओं और भारी बारिश से भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
किसानों को सलाह दी गई है कि 5 से 7 अक्टूबर तक कृषि कार्य रोक दें, क्योंकि फसलों को नुकसान का खतरा है. विभाग ने जनता से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा.
किसानों को सलाह दी गई है कि 5 से 7 अक्टूबर तक कृषि कार्य रोक दें, क्योंकि फसलों को नुकसान का खतरा है. विभाग ने जनता से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा.
Published at : 03 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Embed widget