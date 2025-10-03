एक्सप्लोरर
Gulmarg Snowfall: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!
Snowfall in Gulmarg: गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को रोमांचित कर दिया. मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है.
गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी
Published at : 03 Oct 2025 01:31 PM (IST)
जम्मू और कश्मीर
