एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
Nowgam Police Station Blast: श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में 14 नवंबर की रात 11.20 पर बड़ा विस्फोट हुआ. आशंका है कि फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है.
दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट और फिर हरियाणा में टेरर मॉड्यूल के खुलासे से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आया था.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Tags :Blast Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
Gulmarg: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
तस्वीरों में जम्मू के किश्तवाड़ की तबाही! बादल फटने से बह गईं जिंदगियां, चीखते दिखे लोग
जम्मू और कश्मीर
9 Photos
जम्मू-कश्मीर: किताबों को बैन किए जाने के बाद हरकत में पुलिस, जब्ती की कार्रवाई शुरू
जम्मू और कश्मीर
9 Photos
पहलगाम पहुंचा बाबा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था, श्रद्धालुओं ने तैयारियों पर क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
8 Photos
कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा! दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के पास हुआ योग, देखें चिनाब ब्रिज की शानदार तस्वीरें
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
वंदे भारत से सफर कर गदगद हुए जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, शेयर की तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
Advertisement
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion