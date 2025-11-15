हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने

टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने

Nowgam Police Station Blast: श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में 14 नवंबर की रात 11.20 पर बड़ा विस्फोट हुआ. आशंका है कि फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 15 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Nowgam Police Station Blast: श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में 14 नवंबर की रात 11.20 पर बड़ा विस्फोट हुआ. आशंका है कि फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है.

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट और फिर हरियाणा में टेरर मॉड्यूल के खुलासे से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आया था.

1/7
नौगाम थाने में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच की जा रही थी. यहीं पर फरीदाबाद से जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट भी रखा था, जिसकी जांच चल रही थी.
नौगाम थाने में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच की जा रही थी. यहीं पर फरीदाबाद से जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट भी रखा था, जिसकी जांच चल रही थी.
2/7
अभी तक यही आशंका जताई जा रही है कि फॉरेंसिक टीम द्वारा उस अमोनियम नाइट्रेट की जांच करते हुए यह विस्फोट हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है.
अभी तक यही आशंका जताई जा रही है कि फॉरेंसिक टीम द्वारा उस अमोनियम नाइट्रेट की जांच करते हुए यह विस्फोट हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है.
3/7
जान गंवाने वाले 9 लोगों के अलावा करीब 29 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिनका पास के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है. देर रात सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था.
जान गंवाने वाले 9 लोगों के अलावा करीब 29 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिनका पास के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है. देर रात सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था.
4/7
बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना भीषण था की दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी. देर रात के सन्नाटे में यह आवाज सहरा देने वाली थी. पुलिस थाने से धुएं का बड़ा गुबार उठा.
बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना भीषण था की दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी. देर रात के सन्नाटे में यह आवाज सहरा देने वाली थी. पुलिस थाने से धुएं का बड़ा गुबार उठा.
5/7
ब्लास्ट में इमारत और प्रॉपर्टी को भारी नुकसान हुआ है. कई गाड़ियां और जरूरी सामान जलकर खाक हो गए हैं. माना जा रहा है कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारणों से श्रीनगर में सिक्योरिटी टाइटकर दी गई है.
ब्लास्ट में इमारत और प्रॉपर्टी को भारी नुकसान हुआ है. कई गाड़ियां और जरूरी सामान जलकर खाक हो गए हैं. माना जा रहा है कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारणों से श्रीनगर में सिक्योरिटी टाइटकर दी गई है.
6/7
यह तस्वीर नौगाम थाने के पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज से ली गई है. इसमें देखा जा सकता है कि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि आसपास की इमारतों की दीवारें और खिड़कियां भी कांप गई थीं.
यह तस्वीर नौगाम थाने के पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज से ली गई है. इसमें देखा जा सकता है कि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि आसपास की इमारतों की दीवारें और खिड़कियां भी कांप गई थीं.
7/7
नौगाम थाना ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बल स्निफर डॉग के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच चल रही है. जम्मू कश्मीर DGP, IGP, और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी भी रात से मौके पर मौजूद रहे और घटनास्थल का जायजा लिया.
नौगाम थाना ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बल स्निफर डॉग के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच चल रही है. जम्मू कश्मीर DGP, IGP, और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी भी रात से मौके पर मौजूद रहे और घटनास्थल का जायजा लिया.
Published at : 15 Nov 2025 08:26 AM (IST)
