'जरूरी संस्थाएं चुनी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर', LG प्रशासन पर CM उमर अब्दुल्ला का निशाना

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (28 नवंबर) को लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह चुनी हुई सरकार के अधिकार को कमजोर कर रहा है और बिना जवाबदेही वाले अधिकारियों को अधिकार देकर राजभवन से जम्मू-कश्मीर चला रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि जरूरी संस्थाएं चुनी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में डेमोक्रेटिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं.

महत्वपूर्ण संस्थानों पर नियंत्रण छीनने का सवाल

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा, “SKIMS हमारे पास नहीं है. वहां बहुत सारी वैकेंसी हैं. BGSB यूनिवर्सिटी और IUST चुनी हुई सरकार के पास नहीं हैं. यहां तक कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं है. जब यह पोस्ट JKAS के एक अधिकारी के पास थी, तो वहां एक IAS अधिकारी को नियुक्त करने का क्या कारण था?”

राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से पीछे हटने पर केंद्र को घेरा

केंद्र सरकार पर डिलिमिटेशन और चुनावों के बाद पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट और देश से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए, उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि क्या भारत सरकार अब बहाली से पीछे हट रही है.

उन्होंने कहा, "कन्फ्यूजन खत्म होना चाहिए और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए. हम किसी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब हमारी सहमति के बिना बुलडोजर चल रहे हों, तो हमें यह न बताएं कि कोई दखल नहीं है. अधिकारियों को कहीं और से हिम्मत मिल रही है. हम सब जानते हैं कि यह कहां से आ रही है."

सुरक्षा घटनाओं की आड़ में राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का आरोप

मुख्यमंत्री ने राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की अपनी मांग दोहराई, और केंद्र पर सुरक्षा घटनाओं की आड़ में इस प्रोसेस में देरी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "पहलगाम हमले और दिल्ली हमले को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. कानून और सुरक्षा हमारा काम नहीं है. राज्य का दर्जा न देने के लिए हम पर इल्जाम न लगाएं."

बिजली सप्लाई पर, अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार बिजली देने के लिए कमिटेड है लेकिन जिम्मेदारी शेयर की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "हम बिजली देना चाहते हैं. लेकिन लोगों को ईमानदारी से बिल भरने चाहिए. हम मीटर लगा रहे हैं ताकि हम वादे के मुताबिक फ्री यूनिट दे सकें. मीटर के बिना वादे पूरे नहीं किए जा सकते."

रिजर्वेशन रिपोर्ट पूरी; दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे पर 'विरासत में मिली समस्या'

रिजर्वेशन पर, उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पूरी हो गई है और जल्द ही इसे चर्चा और कार्रवाई के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या विरासत में मिली है, मौजूदा सरकार ने इसे बनाया नहीं है. उन्होंने कहा, “हमने समय मांगा है. हम इस पर काम कर रहे हैं. इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.”

PDP पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने पार्टी पर राजनीतिक धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “PDP ने लोगों से कहा कि वह BJP को रोकेगी, फिर BJP के साथ गठबंधन कर लिया. यह हाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था.”

आलोचकों से अपील: पांच साल बाद सरकार को आंकें

कार्रवाई न करने के आरोपों का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने आलोचकों से कहा कि वे उनकी सरकार को जज करने से पहले इंतज़ार करें. उन्होंने कहा, “पांच साल बाद हमें आंकें. हमने अपना मैनिफेस्टो नहीं छोड़ा है.”

कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी अध्यक्ष से सलाह करके सुलझाया जाएगा.