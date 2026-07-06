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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां मलबे में फंसीं

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां मलबे में फंसीं

Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते पहाड़ से कीचड़ और मलबा नीचे आने से पावर प्रोजेक्ट के दर्जन वाहन मलबे में फंस गए है. वहीं पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसकने से कई रास्तों बंद.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 06 Jul 2026 06:30 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में बरसात शुरू हो गई है और बरसात शुरू होते ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है. जम्मू के किश्तवाड़ में बरसात के कारण पहाड़ से कीचड़ और मलबा नीचे आने से पावर प्रोजेक्ट के दर्जन वाहन मलबे में फंस गए है. किश्तवाड़ में 540 MW के क्वार पावर प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की बड़ी घटना हुई है, जिसमें कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं. 'कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है और वे मलबे के नीचे फंसी हुई हैं. फंसी हुई गाड़ियों को निकालने और प्रभावित इलाके को ठीक करने के लिए मलबा हटाने का काम भी चल रहा है'.

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भारी बारिश के कारण सड़कों पर मिट्टी और पत्थर खिसके, कई रास्ते बंद

इसके साथी ही जम्मू के डोडा जिले में भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसकने से कई रास्तों को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा. बंद पड़े रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. बैंड रास्तों को खोलने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ट्रैफिक पुलिस और जेसीबी की मशीन भी लगी हुई है. जम्मू के सभी 10 जिलों में हल्की और भारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन यह बारिश लोगों के लिए उमस और गर्मी से राहत लेकर आई है.

वहीं, मौसम विभाग पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 8 जुलाई तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और जम्मू डिवीजन के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश, तेज बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी. 9 से 12 जुलाई तक मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी.   

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Published at : 06 Jul 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Weather JAMMU KASHMIR NEWS
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