अमरनाथ यात्रा: तीसरे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच यात्रा जारी है.

जम्मु कश्मीर में कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार (5 जुलाई) को पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिससे यात्रा के पहले तीन दिनों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार कर गई है.

इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआती दिनों में ही तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है. हालांकि, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) की चिंताएं बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों के आने से बढ़ रही हैं. बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों के आने से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं.

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अब तक कितने तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन?

रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की, जिसमें से पहले दिन शुक्रवार (3 जुलाई) को 12,168 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. वहीं, यात्रा के दूसरे दिन शनिवार (4 जुलाई) को 20,145 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए. यह संख्या पिछले साल इसी दिन दर्शन करने वाले 14,515 श्रद्धालुओं की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है.

दूसरे दिन दर्शन करने वालों में 14,611 पुरुष, 4,480 महिलाएं, 379 बच्चे, 142 साधु, 35 साध्वियां, 17 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 481 सुरक्षाकर्मी शामिल थे. इसके साथ ही, यात्रा शुरू होने के बाद से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या शनिवार शाम तक 32,313 तक पहुंच गई थी.

कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच जारी है यात्रा

यह यात्रा कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें अधिकारी तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित कर रहे हैं और दोनों मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. 57 दिनों की यह सालाना यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांदरबल में छोटे बालटाल मार्ग, दोनों पर सुचारू रूप से चल रही है. इसके साथ ही, जम्मू बेस कैंप से कड़े सुरक्षा घेरे में पंजीकृत यात्रियों के नए जत्थे रोजाना रवाना हो रहे हैं.

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