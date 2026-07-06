हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा: तीसरे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड

अमरनाथ यात्रा: तीसरे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड

Amarnath Yatra: रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की, जिसमें से पहले दिन शुक्रवार (3 जुलाई) को 12,168 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 06 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच यात्रा जारी है.

जम्मु कश्मीर में कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार (5 जुलाई) को पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिससे यात्रा के पहले तीन दिनों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार कर गई है.

इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआती दिनों में ही तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है. हालांकि, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) की चिंताएं बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों के आने से बढ़ रही हैं. बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों के आने से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं. 

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के पोनी कारोबारियों में जगी उम्मीद, आतंकी हमले से ठप था रोजगार

अब तक कितने तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन?

रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की, जिसमें से पहले दिन शुक्रवार (3 जुलाई) को 12,168 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. वहीं, यात्रा के दूसरे दिन शनिवार (4 जुलाई) को 20,145 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए. यह संख्या पिछले साल इसी दिन दर्शन करने वाले 14,515 श्रद्धालुओं की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है.

दूसरे दिन दर्शन करने वालों में 14,611 पुरुष, 4,480 महिलाएं, 379 बच्चे, 142 साधु, 35 साध्वियां, 17 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 481 सुरक्षाकर्मी शामिल थे. इसके साथ ही, यात्रा शुरू होने के बाद से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या शनिवार शाम तक 32,313 तक पहुंच गई थी. 

कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच जारी है यात्रा

यह यात्रा कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें अधिकारी तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित कर रहे हैं और दोनों मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. 57 दिनों की यह सालाना यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांदरबल में छोटे बालटाल मार्ग, दोनों पर सुचारू रूप से चल रही है. इसके साथ ही, जम्मू बेस कैंप से कड़े सुरक्षा घेरे में पंजीकृत यात्रियों के नए जत्थे रोजाना रवाना हो रहे हैं.

अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

 

और पढ़ें
Published at : 06 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Pahalgam KASHMIR JAMMU KASHMIR Amarnath Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: तीसरे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड
अमरनाथ यात्रा: तीसरे दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के पोनी कारोबारियों में जगी उम्मीद, आतंकी हमले से ठप था रोजगार
अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के पोनी कारोबारियों में जगी उम्मीद, आतंकी हमले से ठप था रोजगार
जम्मू और कश्मीर
आतंकियों का महिमामंडन करने वाली किताब के मामले में FIR, प्रकाशक के सभी ठिकानों पर छापा
आतंकियों का महिमामंडन करने वाली किताब के मामले में FIR, प्रकाशक के सभी ठिकानों पर छापा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम
अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल के सामने फंस गया कुत्ता, फिर लोको पायलट ने जो किया उसने जीत लिया लोगों का दिल
मुंबई लोकल के सामने फंस गया कुत्ता, फिर लोको पायलट ने जो किया उसने जीत लिया लोगों का दिल
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget