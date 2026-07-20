जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित

जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित कर दी गई है. जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश जारी है और इलाकों में तो इसका प्रकोप देखने को मिल हा है. ऐसे में सुरक्षा के तहत माता वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है. यात्रा बंद होने के कारण अब यात्री बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन के वापस अपने घरों जा रहे हैं.

खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर में जहां बारिश ने प्रकोप मचाया हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर में लगभग सभी तीर्थ यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है. जम्मू की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले दो दिनों से स्थगित है.

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माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जिस समय स्थगित की गई थी, उस समय देशभर से हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच गए थे या पहुंच रहे थे. अचानक यात्रा रद्द होने के कारण अब यह सारे श्रद्धालु असमंजस में है कि वह करें तो करें क्या.

उत्तर प्रदेश के इटावा से पहुंचे यात्रियों ने एबीपी न्यूज को बताया कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा करते हुए आरती के लिए पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उन्हें इस बात की जानकारी मिली की यात्रा रोक दी गई है, जिसके बाद वो वापस कटरा की तरफ आ गए.

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे इन यात्रियों ने बताया कि उनके मन में मलाल है कि छुट्टियां लेकर और पूरा कार्यक्रम बनाकर वह माता के दर्शनों के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए. इन यात्रियों ने बताया कि मौसम खराब होने के चलते यह निर्णय लिया गया है और अनेक यात्री बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन किए वापस अब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं.

एबीपी न्यूज से बात करते हुए इन यात्रियों ने बताया है कि अब वो ज्यादा देर जम्मू में रुक नहीं सकते क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई है और उन्हें वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है. गौरतलब है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ-साथ जम्मू से अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु भी फिलहाल श्रीनगर की तरफ नहीं भेजे जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग में 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है जिसके बाद जम्मू कश्मीर में चल रही सभी धार्मिक यात्राएं फिलहाल स्थगित है.

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