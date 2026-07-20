INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित

Vaishno Devi Yatra : जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश जारी है और इलाकों में तो इसका प्रकोप देखने को मिल हा है. ऐसे में सुरक्षा के तहत माता वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 20 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित कर दी गई है. जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश जारी है और इलाकों में तो इसका प्रकोप देखने को मिल हा है. ऐसे में सुरक्षा के तहत माता वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है. यात्रा बंद होने के कारण अब यात्री बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन के वापस अपने घरों जा रहे हैं.

खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर में जहां बारिश ने प्रकोप मचाया हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर में लगभग सभी तीर्थ यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है. जम्मू की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले दो दिनों से स्थगित है.

राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सैकड़ों लोगों को किया रेस्क्यू; कई वाहन भी डूबे

 माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जिस समय स्थगित की गई थी, उस समय देशभर से हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच गए थे या पहुंच रहे थे. अचानक यात्रा रद्द होने के कारण अब यह सारे श्रद्धालु असमंजस में है कि वह करें तो करें क्या.

उत्तर प्रदेश के इटावा से पहुंचे यात्रियों ने एबीपी न्यूज को बताया कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा करते हुए आरती के लिए पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उन्हें इस बात की जानकारी मिली की यात्रा रोक दी गई है, जिसके बाद वो वापस कटरा की तरफ आ गए.

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे इन यात्रियों ने बताया कि उनके मन में मलाल है कि छुट्टियां लेकर और पूरा कार्यक्रम बनाकर वह माता के दर्शनों के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए. इन यात्रियों ने बताया कि मौसम खराब होने के चलते यह निर्णय लिया गया है और अनेक यात्री बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन किए वापस अब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं. 

एबीपी न्यूज से बात करते हुए इन यात्रियों ने बताया है कि अब वो ज्यादा देर जम्मू में रुक नहीं सकते क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई है और उन्हें वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है. गौरतलब है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ-साथ जम्मू से अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु भी फिलहाल श्रीनगर की तरफ नहीं भेजे जा रहे हैं.  जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग में 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है जिसके बाद जम्मू कश्मीर में चल रही सभी धार्मिक यात्राएं फिलहाल स्थगित है.

जम्मू: वैष्णो देवी भवन के पास अश्लील हरकत पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी

 

और पढ़ें
Published at : 20 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Vaishno Devi RAIN WEATHER UPDATE JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, NC ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, NC ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: वैष्णो देवी भवन के पास अश्लील हरकत पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी
जम्मू: वैष्णो देवी भवन के पास अश्लील हरकत पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के स्टेट हुड के लिए जंतर-मंतर पहुंचे सीएम उमर अबदुल्ला, कहा- हमें रोक दिया गया
जम्मू-कश्मीर के स्टेट हुड के लिए जंतर-मंतर पहुंचे सीएम उमर अबदुल्ला, कहा- हमें रोक दिया गया
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
इंग्लैंड में गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget