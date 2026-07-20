जम्मू: वैष्णो देवी भवन के पास अश्लील हरकत पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी

जम्मू के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ की पवित्रता को भंग करने वाली घटना पर रियासी जिला पुलिस ने तेज कार्रवाई की है. भवन बाजार क्षेत्र के पास अश्लील हरकत करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया.

बीते 17 जुलाई को भवन बाजार क्षेत्र में चार युवाओं (दो लड़के और दो लड़कियां) द्वारा कथित तौर पर अश्लील और गलत हरकत की गई. इस घटना से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और वैष्णो देवी यात्रा के माहौल पर असर पड़ा. इसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

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भवन पुलिस स्टेशन को सूचना मिलते ही मामले का संज्ञान लिया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत FIR नंबर 31/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

मामले को लेकर विशेष पुलिस टीम गठित की गई है. खबर है कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. एक आरोपी की पहचान प्रीतम सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग पाया गया. नाबालिग आरोपी के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई और कानूनी औपचारिकताओं के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया.

बाकी आरोपियों की तलाश

पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस साफ संदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता भंग करने या श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तीर्थयात्रियों के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित

रियासी पुलिस ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता है. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और पवित्र तीर्थ की गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अपील की है कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत दी जाए ताकि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

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