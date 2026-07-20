जम्मू-कश्मीर के स्टेट हुड के लिए जंतर-मंतर पहुंचे सीएम उमर अबदुल्ला, कहा- हमें रोक दिया गया

जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पहुंचे. इस दौरान उन्हें रोक लिया गया.

अब्दुल्ला को जहां रोका गया, वह और उनके समर्थक वहीं बैठ गए. इस संदर्भ में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जंतर-मंतर जाने और अपने जायज़ हक़ के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने से रोका गया, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबाई जा सकी. यह तो बस राज्य का दर्जा, अपने अधिकार, अपनी गरिमा और हमसे छीनी गई हर चीज़ को वापस पाने के हमारे संघर्ष की शुरुआत है.

फारुक अब्दुल्ला ने क्या कहा?

वहीं JKNC के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने CJP के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ये छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी माँगें पूरी की जानी चाहिए.यसाथ ही उन्होंने लद्दाख का मुद्दा उठाया और सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा करने की मांग की.

वहीं जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज हम पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यह वादा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संसद में, सुप्रीम कोर्ट के सामने और जम्मू-कश्मीर की जनता से किया था. हम आज यहां केवल उन्हें उस वादे की याद दिलाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.