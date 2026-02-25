भारत के लद्दाख में लगभग 14,272 फीट (4,350 मीटर) की ऊंचाई पर होने वाला यह एक हाई-स्टेक्स एंड्योरेंस इवेंट है, जिसे क्लाइमेट चेंज और हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों के गंभीर खतरे को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.