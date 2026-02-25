एक्सप्लोरर
Ladakh News: -25°C में दौड़े 460 रनर्स, 14,272 फीट पर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का शानदार समापन
Ladakh News in Hindi: पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2026 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. लद्दाख की जमी हुई पैंगोंग झील पर -25°C में 460 धावकों ने भाग लिया.
पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2026 का चौथा एडिशन लेह की पैंगोंग लेक में हुआ, जिसमें देश भर के 460 रनर्स ने जोश के साथ हिस्सा लिया. यह रेस आमतौर पर लुकुंग से शुरू होती है और जमी हुई झील के किनारे बसे मान गांव में खत्म होती है. जमी हुई खारी झील में दौड़ते समय रनर्स को -25°C तक के सब-जीरो टेंपरेचर का सामना करना पड़ा.
Published at : 25 Feb 2026 11:43 PM (IST)
