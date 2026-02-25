हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीJammu and KashmirLadakh News: -25°C में दौड़े 460 रनर्स, 14,272 फीट पर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का शानदार समापन

Ladakh News: -25°C में दौड़े 460 रनर्स, 14,272 फीट पर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का शानदार समापन

Ladakh News in Hindi: पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2026 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. लद्दाख की जमी हुई पैंगोंग झील पर -25°C में 460 धावकों ने भाग लिया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 25 Feb 2026 11:43 PM (IST)
Ladakh News in Hindi: पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2026 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. लद्दाख की जमी हुई पैंगोंग झील पर -25°C में 460 धावकों ने भाग लिया.

पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2026 का चौथा एडिशन लेह की पैंगोंग लेक में हुआ, जिसमें देश भर के 460 रनर्स ने जोश के साथ हिस्सा लिया. यह रेस आमतौर पर लुकुंग से शुरू होती है और जमी हुई झील के किनारे बसे मान गांव में खत्म होती है. जमी हुई खारी झील में दौड़ते समय रनर्स को -25°C तक के सब-जीरो टेंपरेचर का सामना करना पड़ा.

पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, जिसे
पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, जिसे "द लास्ट रन" के नाम से जाना जाता है, को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर होने वाली मैराथन के तौर पर ऑफिशियली मान्यता दी है.
भारत के लद्दाख में लगभग 14,272 फीट (4,350 मीटर) की ऊंचाई पर होने वाला यह एक हाई-स्टेक्स एंड्योरेंस इवेंट है, जिसे क्लाइमेट चेंज और हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों के गंभीर खतरे को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
भारत के लद्दाख में लगभग 14,272 फीट (4,350 मीटर) की ऊंचाई पर होने वाला यह एक हाई-स्टेक्स एंड्योरेंस इवेंट है, जिसे क्लाइमेट चेंज और हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों के गंभीर खतरे को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Published at : 25 Feb 2026 11:43 PM (IST)
