जम्मू-कश्मीर: खामेनेई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध, सामने आईं प्रदर्शन की तस्वीरें

जम्मू-कश्मीर: खामेनेई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध, सामने आईं प्रदर्शन की तस्वीरें

Israel Iran War: जम्मू-कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के खिलाफ तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन किया.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Israel Iran War: जम्मू-कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के खिलाफ तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन किया.

अली खामनई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन

1/5
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया. अयातुल्ला खामेनेई, इजरायल और US के हमलों में मारे गए थे. शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका के विरोध में जमकर नारेबाजी की.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया. अयातुल्ला खामेनेई, इजरायल और US के हमलों में मारे गए थे. शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका के विरोध में जमकर नारेबाजी की.
2/5
श्रीनगर में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा' के नारे लगाते हुए दिखे. हजारों की संख्या में लोगों के अंदर ईरान के सर्वोच्च लीडर की मौत पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि, जो 'अमेरिका को जो यार है, गद्दार है'.
श्रीनगर में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा' के नारे लगाते हुए दिखे. हजारों की संख्या में लोगों के अंदर ईरान के सर्वोच्च लीडर की मौत पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि, जो 'अमेरिका को जो यार है, गद्दार है'.
Published at : 01 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Protest ISRAEL Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS #iran

