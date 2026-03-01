एक्सप्लोरर
जम्मू-कश्मीर: खामेनेई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध, सामने आईं प्रदर्शन की तस्वीरें
Israel Iran War: जम्मू-कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के खिलाफ तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन किया.
अली खामनई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन
Published at : 01 Mar 2026 01:22 PM (IST)
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: खामेनेई की मौत पर श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध, सामने आईं प्रदर्शन की तस्वीरें
