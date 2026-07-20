जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, NC ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू में जमकर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों की जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग, जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में गूंजी. वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने इस मांग को लेकर सड़कों का रुख किया. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू में प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने जम्मू की सड़को पर किया विरोध दर्ज

जम्मू में शेर कश्मीर भवन, जो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस का मुख्यालय है. वहां से नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर मार्च निकाला, जिसमें नेशनल कांफ्रेंस के कई नेता शामिल थे. इन नेताओं ने दावा किया कि जहां एक तरफ उनके पार्टी के संरक्षक डॉ फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक दिल्ली के जंतर-मंतर में इस बात को रख रहे हैं. वहीं जम्मू की सड़कों पर प्रदेश के कार्यकर्ता इस मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं.

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गौरतलब में की जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस रैली के लिए कहीं विपक्षी और राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है. वही इस रैली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी के खिलाफ सोमवार (20 जुलाई) श्रीनगर में प्रदर्शन रखा था. लेकिन रविवार (19 जुलाई) को जम्मू में आई बाढ़ के चलते, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली से फौरन जम्मू लौटकर बाढ़ नियंत्रण की निगरानी में जुट गए, तो वही इस बाढ़ के चलते भारतीय जनता पार्टी ने भी श्रीनगर का मार्च स्थगित कर दिया.

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