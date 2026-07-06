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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कमर्शियल उड़ानें ठप, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कमर्शियल उड़ानें ठप, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

Srinagar Airport: श्रीनगर एयरपोर्ट अधिकारियों ने भले ही वीकेंड पर रनवे को हफ्ते में दो बार बंद करने के प्लान को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया हो, लेकिन आज तय कमर्शियल उड़ानें बंद रहेंगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 06 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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श्रीनगर एयरपोर्ट अधिकारियों ने भले ही वीकेंड पर रनवे को हफ्ते में दो बार बंद करने के प्लान को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया हो, लेकिन आज सोमवार (6 जुलाई) को श्रीनगर एयरपोर्ट से तय कमर्शियल उड़ानें बंद रहेंगी. श्रीनगर एयरपोर्ट अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आज एयरपोर्ट से कोई भी तय कमर्शियल उड़ान का संचालन नहीं होगा. 

रनवे बंद रहने का असर अभी भी बना हुआ है क्योंकि एयरलाइंस अभी भी नई स्थिति के हिसाब से अपने शेड्यूल में बदलाव कर उन्हें बहाल करने की प्रक्रिया में हैं. इसकी जानकारी अधिकारियों ने ट्वीट कर दी है. 

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एडवाइजरी जारी कर दी जानकारी

एक्स पर जारी एक पैसेंजर एडवाइजरी में, एयरपोर्ट ने कहा कि सोमवार और मंगलवार के लिए प्रस्तावित 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) को हाल ही में वापस लेने के बाद, एयरलाइंस अपडेटेड ऑपरेशनल स्थिति के अनुसार, अपने उड़ान शेड्यूल में बदलाव करने और उन्हें बहाल करने की प्रक्रिया में हैं.

एयरपोर्ट ने कहा कि शेड्यूल बदलने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है. इसके साथ ही कहा कि संबंधित एयरलाइंस द्वारा बदले हुए शेड्यूल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मंगलवार को उड़ानें फिर से शुरू होने की उम्मीद हैं.

सरकार के दखल के बाद NOTAM लिया गया वापस

जुलाई से सितंबर तक हर सोमवार और मंगलवार को पैसेंजर उड़ानों के संचालन को बंद करने को लेकर पहले जारी 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) को जम्मू कश्मीर सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री के दखल के बाद रद्द किया गया था. इसके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी दबाव बना रहे थे.

हालांकि, अब उड़ानें हफ्ते के सातों दिन संचालित हो सकती हैं, लेकिन रोजाना ऑपरेशन के घंटे सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही सीमित हैं. देर शाम और सुबह की उड़ानें बंद रहेंगी क्योंकि रात के समय रनवे पर भारी मरम्मत का काम चल रहा है और यह अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा.

सामान्य उड़ान संचालन कबसे होंगे शुरू

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि जैसे ही अलग-अलग एयरलाइंस अपने अपडेटेड शेड्यूल को फाइनल और पब्लिश कर लेंगी, सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले सीधे अपनी एयरलाइंस से अपनी उड़ान की स्थिति (स्टेटस) की जांच करें और रियल-टाइम अपडेट के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर (X) हैंडल पर नजर रखें.

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Published at : 06 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Srinagar Airport Commercial Flights JAMMU KASHMIR
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