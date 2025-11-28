MCD उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, BJP और AAP ने झोंकी पूरी ताकत, जानें अब तक क्या हुआ

दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव के लिए शुक्रवार (28 नवंबर) को प्रचार का आखिरी दिन है. जैसे-जैसे समय खत्म हो रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) दोनों ने अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी महल वार्ड में भाजपा उम्मीदवार सुनील शर्मा के समर्थन में जनसभा की.

उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी में विकास चाहिए तो भाजपा के उम्मीदवारों को जीताना जरूरी है. रेखा गुप्ता ने दावा किया कि भाजपा ही वह पार्टी है जो इलाके में साफ-सफाई, सड़कें और बेसिक सुविधाओं को सही दिशा में ले जा सकती है.

स्थानीय समुदायों में भाजपा की पैठ मजबूत करने की कोशिश

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अशोक विहार वार्ड में पंजाबी और सिंधी समुदाय की बड़ी सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा को चुनना मतलब बेहतर रखरखाव और बेहतर विकास का चुनाव करना है. उन्होंने लोगों से वीना असीजा के समर्थन में मतदान करने की अपील की और कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत दिल्ली के भविष्य के लिए अहम है.

जनता चलाएगी भाजपा पर बुलडोजर- AAP

उधर, आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रचार को आखिरी दिन और तेज कर दिया. अशोक विहार वार्ड 65 में पार्टी के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन अब जनता भाजपा पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है.

आतिशी ने दो वार्डों में किया रोडशो

विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुंडका वार्ड 35 और दक्षिणपुरी वार्ड 164 में प्रचार किया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वह उपचुनाव में ‘आप’ को मौका दें ताकि एमसीडी में सफाई, स्वास्थ्य और स्थानीय कामों में तेजी आए. आतिशी ने कहा कि आप ने अब तक सिर्फ काम की राजनीति की है और एमसीडी में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा.