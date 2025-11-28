हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट

दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट

120 Bahadur Tax Free: दिल्ली में '120 बहादुर' को टैक्स फ्री किया गया है. यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की कहानी है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की बहादुरी पर बनी फिल्म ‘120 बहादुर’ को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (27 नवंबर) को इसका ऐलान किया है. 

युद्ध पर बनी फरहान अख्तर की 120 बहादुर को खूब सराहा जा रहा है. इसी क्रम में रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ‘120 बहादुर’ 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के ‘असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान’ को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी.

28 नवंबर से टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर

इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘बहादुर सैनिकों के प्रति विशेष सम्मान के तौर पर दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में फिल्म को कर-मुक्त करने का फैसला किया है.’’ उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणादायक नेतृत्व पर प्रकाश डालती है.

इतने कम हो जाएंगे टिकट के दाम 

जाहिर है कि टैक्स फ्री होने के बाद 120 बहादुर की टिकट के दाम कम हो गए हैं. मूवी टिकट पर अब पूरे देश में एक समान GST का नियम है. अगर टीकट प्राइस 100 रुपये से कम है, तो पांच फीसदी जीएसटी लगता है. वहीं, अगर 100 रुपये से ज्यादा का टिकट है तो 18 परसेंट जीएसटी देना होता है.

टिकट पर लगने वाला आधा टैक्स राज्य का और आधा केंद्र का होता है. ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा मूवी को टैक्स फ्री किए जाने पर आधा टैक्स खत्म हो जाएगा. यानी 100 वाले टिकट पर जहां पांच फीसदी टैक्स लगता था, अब केवल ढाई फीसदी लगेगा. इसके अलावा, 100 से ज्यादा वाली टिकट पर जहां 18 फीसदी टैक्स लगता था, अब केवल 9 परसेंट लगेगा. 

यानी कि अगर आपके टिकट का दाम 300 रुपये है, तो खरीदने पर 18 फीसदी टैक्स के साथ 354 रुपये हो जाता है, लेकिन दिल्ली में मूवी टैक्स फ्री होने के बाद 120 बहादुर का टिकट आपको 327 रुपये में मिल जाएगा.

कैसी है 120 बहादुर फिल्म?

जानकारी के लिए बता दें कि फरहान अख्तर 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में दिखेंगे. यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध को बखूबी दर्शाती है. यह फिल्म भारत के वीर सैनिकों की वीरता को और उनकी शहादत को एक श्रद्धांजलि है.

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 28 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar DELHI NEWS 120 Bahadur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
दिल्ली NCR
स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर चार्जशीट में बड़े आरोप, 43 गवाहों के बयान शामिल
स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर चार्जशीट में बड़े आरोप, 43 गवाहों के बयान शामिल
हेल्थ
Low Carb Diet Effects: कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
नौकरी
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget