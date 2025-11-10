एक्सप्लोरर
दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद की तस्वीरें, ऐसा दिखा मंजर
दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हो गया.
लाल किले के पास खड़ी कार में धमाका
Published at : 10 Nov 2025 07:54 PM (IST)
DELHI NEWS
दिल्ली NCR
