अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए.