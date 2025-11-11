हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास जहां कल हुए ब्लास्ट, वहां अभी क्या हो रहा? 10 तस्वीरों में देखिए मौजूदा हालात

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास जहां कल हुए ब्लास्ट, वहां अभी क्या हो रहा? 10 तस्वीरों में देखिए मौजूदा हालात

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद रात भर जांच एजेंसियों ने छानबीन की और साक्ष्य जुटाए. आज जानें- मंगलवार सुबह वहां क्या स्थिति रही?

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद रात भर जांच एजेंसियों ने छानबीन की और साक्ष्य जुटाए. आज जानें- मंगलवार सुबह वहां क्या स्थिति रही?

दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्या हैं हालात?

1/10
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम 7 बजे के करीब एक कार में धमाका हुआ. इसमें 9 लोग मारे गए और 19 घायल हैं.
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम 7 बजे के करीब एक कार में धमाका हुआ. इसमें 9 लोग मारे गए और 19 घायल हैं.
2/10
धमाके की अगली सुबह यानी मंगलवार, 11 नवंबर को मौके पर जांच एजेंसियां अपना काम करती दिखीं.
धमाके की अगली सुबह यानी मंगलवार, 11 नवंबर को मौके पर जांच एजेंसियां अपना काम करती दिखीं.
3/10
दिल्ली एफएसएल के कर्मी साक्ष्य जुटाने में लगे रहे.
दिल्ली एफएसएल के कर्मी साक्ष्य जुटाने में लगे रहे.
4/10
इसके अलावा जिस जगह पर धमाका हुआ उसे भी घेराबंदी किया गया है.
इसके अलावा जिस जगह पर धमाका हुआ उसे भी घेराबंदी किया गया है.
5/10
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण मंगलवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ किया जाएगा.
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण मंगलवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ किया जाएगा.
6/10
एलएनजेपी अस्पताल में विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने के बाद शाह ने संवाददाताओं से कहा, “कल सुबह हम गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण करेंगे.”
एलएनजेपी अस्पताल में विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने के बाद शाह ने संवाददाताओं से कहा, “कल सुबह हम गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण करेंगे.”
7/10
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए.
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए.
8/10
पुलिस ने देर रात मृतकों और घायलों की सूची भी जारी की थी.
पुलिस ने देर रात मृतकों और घायलों की सूची भी जारी की थी.
9/10
धमाके के तुरंत बाद मौके पर एनएसजी की टीम भी पहुंच गई थी.
धमाके के तुरंत बाद मौके पर एनएसजी की टीम भी पहुंच गई थी.
10/10
इस मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है.
इस मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है.
Published at : 11 Nov 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
Delhi Blast Red Fort DELHI NEWS DELHI POLICE

दिल्ली NCR फोटो गैलरी

और देखें
