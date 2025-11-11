एक्सप्लोरर
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास जहां कल हुए ब्लास्ट, वहां अभी क्या हो रहा? 10 तस्वीरों में देखिए मौजूदा हालात
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद रात भर जांच एजेंसियों ने छानबीन की और साक्ष्य जुटाए. आज जानें- मंगलवार सुबह वहां क्या स्थिति रही?
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्या हैं हालात?
Published at : 11 Nov 2025 07:02 AM (IST)
दिल्ली NCR
10 Photos
