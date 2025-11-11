हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRदिल्ली ब्लास्ट: आंखों से आंसू, अपनों को खोने का गम, मृतकों के परिजनों की तस्वीरों में सिर्फ दर्द!

दिल्ली ब्लास्ट: आंखों से आंसू, अपनों को खोने का गम, मृतकों के परिजनों की तस्वीरों में सिर्फ दर्द!

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ, मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

By : ज़हीन तकवी  | Updated at : 11 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ, मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है

1/8
दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को लाल किले के पास हुए धमाके ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई. जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को लाल किले के पास हुए धमाके ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई. जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
2/8
पीड़ित परिवारों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें उनकी आंखों में अपनों को खोने का गम और चेहरे पर उनकी जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा है. ये तस्वीरें सभी को भावुक कर देने वाली हैं.
पीड़ित परिवारों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें उनकी आंखों में अपनों को खोने का गम और चेहरे पर उनकी जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा है. ये तस्वीरें सभी को भावुक कर देने वाली हैं.
3/8
इस ब्लास्ट में यूपी के शामली जिले के अट्ठारह साल के नोमान अंसारी की भी जान चली गई. नोमान अपनी दुकान के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने राष्ट्रीय राजधानी आया था और लालकिले के पास हुए विस्फोट में उसकी जान मौत हो गई.
इस ब्लास्ट में यूपी के शामली जिले के अट्ठारह साल के नोमान अंसारी की भी जान चली गई. नोमान अपनी दुकान के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने राष्ट्रीय राजधानी आया था और लालकिले के पास हुए विस्फोट में उसकी जान मौत हो गई.
4/8
नोमान अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था. उसके रिश्तेदार फुरकान ने बताया कि नोमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका रिश्ते का भाई अमन घायल हो गया और उसका दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में इलाज जारी है.
नोमान अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था. उसके रिश्तेदार फुरकान ने बताया कि नोमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका रिश्ते का भाई अमन घायल हो गया और उसका दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में इलाज जारी है.
5/8
वहीं मृतकों में अमरोहा जिले के रहने वाले 34-वर्षीय अशोक कुमार भी शामिल हैं, जो दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में बतौर बस कंडक्टर कार्यरत थे.
वहीं मृतकों में अमरोहा जिले के रहने वाले 34-वर्षीय अशोक कुमार भी शामिल हैं, जो दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में बतौर बस कंडक्टर कार्यरत थे.
6/8
एक अन्य मृतक की पहचान 22-वर्षीय पंकज सहनी के रूप में हुई है, जो टैक्सी चलाता था. उनके रिश्तेदार रामदेव सहनी ने बताया कि दिल्ली के कोतवाली पुलिस थाने से सोमवार शाम हुए विस्फोट में उनके रिश्तेदार की मौत होने की सूचना मिली थी इस विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे.
एक अन्य मृतक की पहचान 22-वर्षीय पंकज सहनी के रूप में हुई है, जो टैक्सी चलाता था. उनके रिश्तेदार रामदेव सहनी ने बताया कि दिल्ली के कोतवाली पुलिस थाने से सोमवार शाम हुए विस्फोट में उनके रिश्तेदार की मौत होने की सूचना मिली थी इस विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे.
7/8
वह शव लेने के लिए मुर्दाघर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मृतक के भाई और पिता अंदर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मौजूद थे. रामदेव सहनी ने कहा, 'वह तीन साल से टैक्सी चला रहा था. हमें बताया गया कि उसके सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया था. वैगन-आर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
वह शव लेने के लिए मुर्दाघर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मृतक के भाई और पिता अंदर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मौजूद थे. रामदेव सहनी ने कहा, 'वह तीन साल से टैक्सी चला रहा था. हमें बताया गया कि उसके सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया था. वैगन-आर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
8/8
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ, मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ, मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
Published at : 11 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast

दिल्ली NCR फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Delhi Blast: डॉक्टर परवेज का है PAK से गहरा कनेक्शन? पड़ोसी ने ABP के कैमरे पर दिया बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget